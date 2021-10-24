Celcelutiye Duası

Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.

Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.

Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?

Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.