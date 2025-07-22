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Doğal Hareli Yemen Akik Taşı El İşçiliği Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1884
Öne Çıkan Bilgiler

  • Bu yüzük sadece bir aksesuar değil; geçmişle bugünü buluşturan, gelenekle karakteri harmanlayan bir yaşam parçası.

    Ortadaki taş: Doğal hareli Yemen akiki — her halkasında binlerce yıllık bir hikâye taşıyor.
    Gövdesi: El işçiliğiyle işlenmiş 925 ayar gümüş — ustalıkla işlenmiş, kalıptan çıkma değil, elden çıkma.

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.971,00 TL
Havale Fiyatı : 3.772,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1884
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 18*25mm
Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı
Ağırlık: 13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:
     

🔥 Doğal Hareli Yemen Akik Taşı – El İşçiliği Gümüş Yüzük

Köklerini Hatırla, Dengeni Bul, Gücünü Hisset.

Bu yüzük sadece bir aksesuar değil; geçmişle bugünü buluşturan, gelenekle karakteri harmanlayan bir yaşam parçası.

Ortadaki taş: Doğal hareli Yemen akiki — her halkasında binlerce yıllık bir hikâye taşıyor.
Gövdesi: El işçiliğiyle işlenmiş 925 ayar gümüş — ustalıkla işlenmiş, kalıptan çıkma değil, elden çıkma.

Yani bu yüzük, hızla değişen dünyada seni merkezinde tutmak için var.

🪬 Yemen Akik Taşının Ruhsal Faydaları Neler?

  • Zihni sakinleştirir, öfkeyi yavaşlatır.

  • Topraklama etkisi sayesinde seni anda tutar, dağılmanı engeller.

  • Stresi emer, geriye daha berrak bir kafa bırakır.

  • Ruhsal koruma sağlar; kötü enerjilere karşı enerji kalkanı gibidir.

  • Aynı zamanda bedensel dayanıklılık ve bağışıklık enerjisini güçlendirdiğine inanılır.

Yani Yemen akik taşı, hem içsel hem dışsal bir denge taşıdır. Hızlı düşünen ama sakin kalanlar için birebir.

💍 Bu Yüzük Sana Ne Sunar?

  • Göz alıcı hareli dokusu ile her biri benzersizdir

  • El işçiliği ile işlenmiş detaylar, ruhu olan bir tasarım sunar

  • Ne çok gösterişli, ne sıradan — tam ayarında

  • Taşıdığı taşın enerjisi ile hem şık, hem anlamlı

  • Uzun ömürlü, cilt dostu 925 ayar gümüşten üretilmiştir

📦 Teknik Özellikler

  • Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her yüzükte desen farklıdır)

  • Materyal: %100 925 Ayar Gümüş

  • İşçilik: El yapımı, özgün desenler

  • Yüzey: Oksit kaplama (antik görünüm)

  • Stil: Erkek / Unisex

  • Kutu: Özel hediye kutusunda gönderim

🎯 Kimler Takar?

  • Dinginliği dışarıda değil, içinde arayanlar

  • Gelenekle bağı olan ama tarzını modern yansıtanlar

  • Taşların enerjisine inananlar

  • Farklılık arayan ama abartıdan uzak duranlar

🛒 Son Söz:

Bu yüzük, taş gibi sağlam bir karakterin simgesidir.
Yavaş ama kararlı. Sade ama etkili. Gösterişsiz ama fark edilir.
Tıpkı senin gibi.

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