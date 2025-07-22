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🔥 Doğal Hareli Yemen Akik Taşı – El İşçiliği Gümüş Yüzük

Köklerini Hatırla, Dengeni Bul, Gücünü Hisset.

Bu yüzük sadece bir aksesuar değil; geçmişle bugünü buluşturan, gelenekle karakteri harmanlayan bir yaşam parçası.

Ortadaki taş: Doğal hareli Yemen akiki — her halkasında binlerce yıllık bir hikâye taşıyor.

Gövdesi: El işçiliğiyle işlenmiş 925 ayar gümüş — ustalıkla işlenmiş, kalıptan çıkma değil, elden çıkma.

Yani bu yüzük, hızla değişen dünyada seni merkezinde tutmak için var.

🪬 Yemen Akik Taşının Ruhsal Faydaları Neler?

Zihni sakinleştirir , öfkeyi yavaşlatır.

Topraklama etkisi sayesinde seni anda tutar, dağılmanı engeller.

Stresi emer , geriye daha berrak bir kafa bırakır.

Ruhsal koruma sağlar; kötü enerjilere karşı enerji kalkanı gibidir.

Aynı zamanda bedensel dayanıklılık ve bağışıklık enerjisini güçlendirdiğine inanılır.

Yani Yemen akik taşı, hem içsel hem dışsal bir denge taşıdır. Hızlı düşünen ama sakin kalanlar için birebir.

💍 Bu Yüzük Sana Ne Sunar?

Göz alıcı hareli dokusu ile her biri benzersizdir

El işçiliği ile işlenmiş detaylar, ruhu olan bir tasarım sunar

Ne çok gösterişli, ne sıradan — tam ayarında

Taşıdığı taşın enerjisi ile hem şık, hem anlamlı

Uzun ömürlü, cilt dostu 925 ayar gümüşten üretilmiştir

📦 Teknik Özellikler

Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her yüzükte desen farklıdır)

Materyal: %100 925 Ayar Gümüş

İşçilik: El yapımı, özgün desenler

Yüzey: Oksit kaplama (antik görünüm)

Stil: Erkek / Unisex

Kutu: Özel hediye kutusunda gönderim

🎯 Kimler Takar?

Dinginliği dışarıda değil, içinde arayanlar

Gelenekle bağı olan ama tarzını modern yansıtanlar

Taşların enerjisine inananlar

Farklılık arayan ama abartıdan uzak duranlar

🛒 Son Söz:

Bu yüzük, taş gibi sağlam bir karakterin simgesidir.

Yavaş ama kararlı. Sade ama etkili. Gösterişsiz ama fark edilir.

Tıpkı senin gibi.