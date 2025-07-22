Doğal Hareli Yemen Akik Taşı El İşçiliği Gümüş Yüzük

Bu yüzük sadece bir aksesuar değil; geçmişle bugünü buluşturan, gelenekle karakteri harmanlayan bir yaşam parçası.
Ortadaki taş: Doğal hareli Yemen akiki — her halkasında binlerce yıllık bir hikâye taşıyor.
Gövdesi: El işçiliğiyle işlenmiş 925 ayar gümüş — ustalıkla işlenmiş, kalıptan çıkma değil, elden çıkma.
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|Stok Kodu:
|OSM1884
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bu yüzük sadece bir aksesuar değil; geçmişle bugünü buluşturan, gelenekle karakteri harmanlayan bir yaşam parçası.
Ortadaki taş: Doğal hareli Yemen akiki — her halkasında binlerce yıllık bir hikâye taşıyor.
Gövdesi: El işçiliğiyle işlenmiş 925 ayar gümüş — ustalıkla işlenmiş, kalıptan çıkma değil, elden çıkma.
Yani bu yüzük, hızla değişen dünyada seni merkezinde tutmak için var.
Zihni sakinleştirir, öfkeyi yavaşlatır.
Topraklama etkisi sayesinde seni anda tutar, dağılmanı engeller.
Stresi emer, geriye daha berrak bir kafa bırakır.
Ruhsal koruma sağlar; kötü enerjilere karşı enerji kalkanı gibidir.
Aynı zamanda bedensel dayanıklılık ve bağışıklık enerjisini güçlendirdiğine inanılır.
Yani Yemen akik taşı, hem içsel hem dışsal bir denge taşıdır. Hızlı düşünen ama sakin kalanlar için birebir.
Göz alıcı hareli dokusu ile her biri benzersizdir
El işçiliği ile işlenmiş detaylar, ruhu olan bir tasarım sunar
Ne çok gösterişli, ne sıradan — tam ayarında
Taşıdığı taşın enerjisi ile hem şık, hem anlamlı
Uzun ömürlü, cilt dostu 925 ayar gümüşten üretilmiştir
Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her yüzükte desen farklıdır)
Materyal: %100 925 Ayar Gümüş
İşçilik: El yapımı, özgün desenler
Yüzey: Oksit kaplama (antik görünüm)
Stil: Erkek / Unisex
Kutu: Özel hediye kutusunda gönderim
Dinginliği dışarıda değil, içinde arayanlar
Gelenekle bağı olan ama tarzını modern yansıtanlar
Taşların enerjisine inananlar
Farklılık arayan ama abartıdan uzak duranlar
Bu yüzük, taş gibi sağlam bir karakterin simgesidir.
Yavaş ama kararlı. Sade ama etkili. Gösterişsiz ama fark edilir.
Tıpkı senin gibi.