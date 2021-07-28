Özellikler:

Bay Bayan Yüzük modelleri ve çeşitleri çok uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıklarıyla OSMANLI PAZAR 'da Bu ürünü ister kapıda Ödeme isterseniz Kredi Kartı ile alabilirsiniz. - Ürünlerimizin Hepsi Adınıza FATURALI Gönderilmektedir. - Sipariş Vermiş Olduğunuz Ürün Kutusuna Konulup, Hediye Paketi Yapılarak Kargolanır. - Ürünlerimizin %100'ü Stoktan Aynı Gün Gönderilmektedir.