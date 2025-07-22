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Doğal Kırmızı Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1879
Öne Çıkan Bilgiler
Kırmızı akik taşıyla donatılmış bu özel yüzük, sadece bir takı değil; aynı zamanda karakterinizin ve enerjinizin yansımasıdır. Siz de tarzınızı tamamlayacak bu güçlü sembole sahip olun.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?

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Hediyesi :
2.986,00 TL
Havale Fiyatı : 2.836,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1879
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  20*20 mm
Kullanılan TAŞ: Kırmızı Akik Taşı
Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

 

 

Doğal Kırmızı Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Gücün, Şıklığın ve Doğallığın Buluşma Noktası

Doğal taşların güçlü enerjisi ile gümüşün zarafeti birleştiğinde ortaya hem şık hem de anlam yüklü bir aksesuar çıkar: Kırmızı Akik Taşı Gümüş Yüzük. Hem ruhsal faydaları hem de dikkat çekici görünümü ile bu özel tasarım, tarzınıza anlam katacak.

🔴 Kırmızı Akik Taşının Anlamı ve Faydaları

Kırmızı akik taşı; cesaret, kararlılık ve yaşam enerjisi taşı olarak bilinir. Binlerce yıldır insanlar tarafından koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle kullanılmıştır.

💎 Taşın Enerjisel Faydaları:

  • Negatif enerjiyi emer, pozitif enerji yayar.

  • Özgüveni artırır, cesareti destekler.

  • Odaklanmayı ve kararlılığı güçlendirir.

  • Stresi azaltır, zihinsel netlik sağlar.

💍 925 Ayar Gümüş ile Mükemmel Uyum

  • %100 gerçek 925 ayar gümüşten üretilmiştir.

  • Alerji yapmayan, cilt dostu ve uzun ömürlü bir malzemedir.

  • El işçiliği ile hazırlanmış detaylı işleme ve özel taş montajı sayesinde benzersiz bir şıklık sunar.

📏 Ürün Özellikleri

  • Taş Türü: Doğal Kırmızı Akik

  • Materyal: 925 Ayar Gümüş

  • Yüzey İşleme: Parlak – Antik Kaplama Seçenekli

  • Üretim: El işçiliği

  • Kullanım: Kadın & Erkek için unisex tasarım

💡 Kimler Tercih Etmeli?

  • Kendine güç ve motivasyon katmak isteyenler

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • Şıklığı ve anlamı bir arada taşımak isteyenler

  • Özel bir hediye arayanlar

🎁 Özel Hediye Kutusunda Gönderim

Ürün, şık ve koruyucu hediye kutusu ile birlikte gönderilmektedir. Kendinize ya da sevdiklerinize anlamlı bir armağan sunmanın tam zamanı!

✨ Ruhunu Yansıtan Bir Aksesuar

Kırmızı akik taşıyla donatılmış bu özel yüzük, sadece bir takı değil; aynı zamanda karakterinizin ve enerjinizin yansımasıdır. Siz de tarzınızı tamamlayacak bu güçlü sembole sahip olun.

Ürün Etiketleri
akik yüzük
el işçiliği yüzükler
doğal taşlı yüzük
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