TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1879
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|20*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kırmızı Akik Taşı
|Ağırlık:
|12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Doğal Kırmızı Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük
Gücün, Şıklığın ve Doğallığın Buluşma Noktası
Doğal taşların güçlü enerjisi ile gümüşün zarafeti birleştiğinde ortaya hem şık hem de anlam yüklü bir aksesuar çıkar: Kırmızı Akik Taşı Gümüş Yüzük. Hem ruhsal faydaları hem de dikkat çekici görünümü ile bu özel tasarım, tarzınıza anlam katacak.
🔴 Kırmızı Akik Taşının Anlamı ve Faydaları
Kırmızı akik taşı; cesaret, kararlılık ve yaşam enerjisi taşı olarak bilinir. Binlerce yıldır insanlar tarafından koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle kullanılmıştır.
💎 Taşın Enerjisel Faydaları:
-
Negatif enerjiyi emer, pozitif enerji yayar.
-
Özgüveni artırır, cesareti destekler.
-
Odaklanmayı ve kararlılığı güçlendirir.
-
Stresi azaltır, zihinsel netlik sağlar.
💍 925 Ayar Gümüş ile Mükemmel Uyum
-
%100 gerçek 925 ayar gümüşten üretilmiştir.
-
Alerji yapmayan, cilt dostu ve uzun ömürlü bir malzemedir.
-
El işçiliği ile hazırlanmış detaylı işleme ve özel taş montajı sayesinde benzersiz bir şıklık sunar.
📏 Ürün Özellikleri
-
Taş Türü: Doğal Kırmızı Akik
-
Materyal: 925 Ayar Gümüş
-
Yüzey İşleme: Parlak – Antik Kaplama Seçenekli
-
Üretim: El işçiliği
-
Kullanım: Kadın & Erkek için unisex tasarım
💡 Kimler Tercih Etmeli?
-
Kendine güç ve motivasyon katmak isteyenler
-
Doğal taşların enerjisine inananlar
-
Şıklığı ve anlamı bir arada taşımak isteyenler
-
Özel bir hediye arayanlar
🎁 Özel Hediye Kutusunda Gönderim
Ürün, şık ve koruyucu hediye kutusu ile birlikte gönderilmektedir. Kendinize ya da sevdiklerinize anlamlı bir armağan sunmanın tam zamanı!
✨ Ruhunu Yansıtan Bir Aksesuar
Kırmızı akik taşıyla donatılmış bu özel yüzük, sadece bir takı değil; aynı zamanda karakterinizin ve enerjinizin yansımasıdır. Siz de tarzınızı tamamlayacak bu güçlü sembole sahip olun.