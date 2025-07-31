Nal-i Şerif Yazılı Elde Oyma Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük

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|Stok Kodu:
|DUA789
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|14*19 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|12,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Nali Şerif Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Zodyağın ilk burcu Koç’un güçlü ve öncü enerjisi, bu özel tasarım yüzükte hayat buluyor.
Doğal akik taşı üzerine özenle işlenmiş Koç burcu sembolü, %100 el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş gövdeyle tamamlanıyor.
Cesaretin, hareketin ve liderliğin sembolü olan bu yüzük; karakterini yansıtan güçlü bir aksesuar arayan Koç burcu erkek ve kadınları için tasarlandı.
Doğum Tarihi: 21 Mart – 20 Nisan
Element: Ateş 🔥
Yönetici Gezegen: Mars
Koç burcu, enerjisi yüksek, rekabetçi ve kararlı yapısıyla bilinir. Hayatta her zaman önde olmayı, yeni adımlar atmayı ve risk almayı sever.
Bu yüzükte yer alan Koç sembolü (♈), bu burcun sınır tanımayan doğasını ve atılgan karakterini taşımaktadır.
Doğal akik taşı, özellikle Koç burcunun yoğun enerjisini dengelemek ve ruhsal istikrar sağlamak için önerilen değerli taşlardan biridir.
Akik taşının faydaları:
Negatif enerjiyi emer, pozitif enerji verir
Duygusal patlamaları yatıştırır
Karar alma gücünü artırır
Odaklanmayı ve motivasyonu güçlendirir
Koç’un ateşli yapısına karşılık akik taşı sakinleştirici ve dengeleyici bir etki sağlar.
Yüzük gövdesi, ustaların elinde geleneksel gümüş işçiliği ile şekillendirilmiş; ince kalem işi motiflerle detaylandırılmıştır.
Bu da her yüzüğü tek ve özgün bir sanat eseri hâline getirir.
Taş: Doğal Akik (isteğe göre kırmızı, yeşil, siyah gibi tonlar seçilebilir)
Sembol: Koç burcu (♈)
Materyal: 925 ayar gümüş
İşçilik: El yapımı – kalem işi motiflerle bezeli
Kullanım: Günlük veya özel günlerde anlamlı takı olarak
21 Mart – 20 Nisan arasında doğmuş sevdiklerinize
Koç burcunun enerjisini taşıyan lider ruhlu dostlarınıza
Kendinize, kişisel karakterinizi yansıtan özel bir yüzük olarak
Astroloji severler ve burç takı koleksiyonu yapanlara
Koç burcu sembollü bu akik yüzük, hem burcunuzun karakteristik özelliklerini yansıtan hem de sizi doğal taşların şifalı enerjisiyle buluşturan özel bir takıdır.