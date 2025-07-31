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Nal-i Şerif Yazılı Elde Oyma Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA789
Öne Çıkan Bilgiler
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ayak izini temsil eden Nal-i Şerif, bu özel tasarım yüzükte manevi sembolizmi ve sanatsal zarafeti bir araya getiriyor.
Doğal akik taşı üzerine usta zanaatkârlar tarafından elde oyma tekniğiyle işlenen Nal-i Şerif motifi, 925 ayar gümüş gövde ile tamamlanmış, geleneksel motiflerle bezenmiştir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.518,00 TL
Havale Fiyatı : 3.342,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA789
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14*19 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 12,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Nali Şerif Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Koç Burcu Sembolü Akik Taşı El İşi 925 Ayar Gümüş Yüzük

Zodyağın ilk burcu Koç’un güçlü ve öncü enerjisi, bu özel tasarım yüzükte hayat buluyor.
Doğal akik taşı üzerine özenle işlenmiş Koç burcu sembolü, %100 el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş gövdeyle tamamlanıyor.

Cesaretin, hareketin ve liderliğin sembolü olan bu yüzük; karakterini yansıtan güçlü bir aksesuar arayan Koç burcu erkek ve kadınları için tasarlandı.

Koç Burcu: Cesaretin ve Başlangıcın Temsilcisi

  • Doğum Tarihi: 21 Mart – 20 Nisan

  • Element: Ateş 🔥

  • Yönetici Gezegen: Mars

Koç burcu, enerjisi yüksek, rekabetçi ve kararlı yapısıyla bilinir. Hayatta her zaman önde olmayı, yeni adımlar atmayı ve risk almayı sever.
Bu yüzükte yer alan Koç sembolü (♈), bu burcun sınır tanımayan doğasını ve atılgan karakterini taşımaktadır.

🔴 Akik Taşı: Koç’un Gücünü Dengeleyen Doğal Taş

Doğal akik taşı, özellikle Koç burcunun yoğun enerjisini dengelemek ve ruhsal istikrar sağlamak için önerilen değerli taşlardan biridir.
Akik taşının faydaları:

  • Negatif enerjiyi emer, pozitif enerji verir

  • Duygusal patlamaları yatıştırır

  • Karar alma gücünü artırır

  • Odaklanmayı ve motivasyonu güçlendirir

Koç’un ateşli yapısına karşılık akik taşı sakinleştirici ve dengeleyici bir etki sağlar.

✍️ El Yapımı ve Kalem İşi Detaylar

Yüzük gövdesi, ustaların elinde geleneksel gümüş işçiliği ile şekillendirilmiş; ince kalem işi motiflerle detaylandırılmıştır.
Bu da her yüzüğü tek ve özgün bir sanat eseri hâline getirir.

💍 Teknik Özellikler:

  • Taş: Doğal Akik (isteğe göre kırmızı, yeşil, siyah gibi tonlar seçilebilir)

  • Sembol: Koç burcu (♈)

  • Materyal: 925 ayar gümüş

  • İşçilik: El yapımı – kalem işi motiflerle bezeli

  • Kullanım: Günlük veya özel günlerde anlamlı takı olarak

🎁 Kime Hediye Edilir?

  • 21 Mart – 20 Nisan arasında doğmuş sevdiklerinize

  • Koç burcunun enerjisini taşıyan lider ruhlu dostlarınıza

  • Kendinize, kişisel karakterinizi yansıtan özel bir yüzük olarak

  • Astroloji severler ve burç takı koleksiyonu yapanlara

Yıldızların Gücünü Parmağınızda Taşıyın

Koç burcu sembollü bu akik yüzük, hem burcunuzun karakteristik özelliklerini yansıtan hem de sizi doğal taşların şifalı enerjisiyle buluşturan özel bir takıdır.

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