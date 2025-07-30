İsmi Azam Huruf Mukatta Harfleri Yazılı Akik Taşı Gümüş Yüzük

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

İsmi Azam ve Huruf-u Mukatta Yazılı Akik Taşı Gümüş Yüzük

Manevî sırların sembolü olan harflerle işlenmiş, ruhu besleyen ve koruyan özel bir yüzük…

Bu eşsiz tasarımda, İsmi Azam duasının derin anlamı ve Huruf-u Mukatta harflerinin gizemli enerjisi, doğal akik taşının şifasıyla buluşuyor. 925 ayar gümüşten üretilen bu yüzük; yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda taşıyana sürekli manevi farkındalık kazandıran bir vird, bir niyaz…

İsmi Azam Nedir?

İsmi Azam, Allah’ın en yüce ismi olarak kabul edilen ve duası geri çevrilmeyen isme verilen addır. Rivayetlere göre bu isim, Allah’ın en kapsamlı, en azametli sıfatlarını içinde barındırır. Taşınması, okunması ve hatırlanması; kişiye:

İlahi koruma,

Dileklerin kabulü,

Huzur ve ruhsal yükseliş sağlar.

Yüzüğün merkezinde yer alan motiflerde, bu büyük ismin taşıdığı sırlar sembolik olarak işlenmiştir.

Huruf-u Mukatta: Kur’an’ın Açılmamış Sırları

Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerinin başında yer alan ve anlamları yalnızca Allah tarafından bilinen Huruf-u Mukatta harfleri, İslam dünyasında derin semboller olarak kabul edilir.

Elif, Lam, Mim, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi harfler; hem Kur’an’ın mucizesi, hem de ledünnî ilmin birer anahtarı olarak görülür.

Bu harflerin yüzük üzerinde yer alması; taşıyan kişiye ilim, hikmet, zikir ve korunma enerjisi yüklediğine inanılır.

Doğal Akik Taşı: Denge ve Koruma

Yüzüğün merkezinde kullanılan doğal akik taşı, binlerce yıldır manevi çalışmalarda kullanılan, sakinleştirici ve dengeleyici etkisiyle bilinen özel bir taştır.

Negatif enerjiden arındırır

Kalbi ve zihni yatıştırır

Odak ve niyet üzerinde güçlendirici etki sağlar

Ayrıca, İslam geleneğinde akik taşının Hz. Peygamber tarafından da taşındığı rivayet edilir. Bu nedenle dini ve sembolik olarak da çok kıymetlidir.

925 Ayar Gümüş ve El İşçiliği Sanatı

Yüzüğün tüm gövdesi 925 ayar gümüşten imal edilmiştir.

Üzerine işlenen yazılar, motifler ve harfler; tamamen el işçiliği ile oyulmuştur. Her bir harf, sanatkârın sabrı ve duasıyla yüzüğe aktarılmıştır.

Kalem işi desenlerle bezeli gövde, tasarımı hem estetik hem de ruhsal olarak zenginleştirir.

Öne Çıkan Özellikler:

İsmi Azam’ın sembolik harfleri ve Huruf-u Mukatta yazıları

Doğal akik taşı , enerjisi yüksek ve geleneksel

Tamamen elde oyma yazılar ve kalem işi motifler

925 ayar gümüş , uzun ömürlü ve değerli

Manevî anlamı yüksek, tasavvufî ve sembolik yönü güçlü tasarım

Kime Hitap Eder?

Bu yüzük;

Maneviyatla bağlantısını her an hisseden,

Zikir, dua ve ruhsal dengeye önem veren,

Sembollerin anlamıyla yaşayan,

Korunma ve ruhani destek arayan herkes için anlamlı bir seçenektir.

Ayrıca sevdiklerine anlamlı, sembolik ve kalıcı bir hediye sunmak isteyenler için de özel bir tercih olacaktır.

Bir Yüzükten Fazlası...

Bu yüzük; sadece estetik bir takı değil,

dua, enerji, ilim ve niyetle örülmüş manevi bir zırh,

İlahi isimlerin, harflerin ve şifanın bir araya geldiği bir hatırlatıcıdır.