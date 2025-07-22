Siyah Çizgili Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşçiliği Yüzük

Taş: Doğal Siyah Çizgili Akik – Her taş farklı damarlı yapıdadır
Gümüş: 925 Ayar Saf Gümüş
İşçilik: El yapımı – Oyma ve klasik yüzey işleme
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|Stok Kodu:
|OSM1886
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Çizgili Akik Taşı
|Ağırlık:
|12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bu yüzük gösterişi değil, karakteri temsil eder.
Ortasında doğal siyah çizgili akik taşı – tıpkı hayat gibi: Düz gitmez, kıvrılır, bazen koyulaşır.
Ama sonunda hep merkeze döner.
El işçiliğiyle şekillendirilmiş gümüş gövdesi ise taşı korur, taşır ve tamamlar.
Bu yüzük; sade ama etkili olmak isteyenlerin tercihi.
Ruh hâlini dengelemeye yardımcı olur
Negatif enerjiyi emer, sakinlik verir
Özellikle stresli ortamlarda zihinsel berraklık sağlar
Fiziksel olarak bağışıklığı ve enerjiyi artırdığına inanılır
İçindeki siyah çizgiler, hem derinliği hem de direnci simgeler
Ve evet: Nazara karşı da en çok kullanılan taşlardan biridir
Siyah akik taşı, seni dış dünyanın kaosundan korumaz, ama senin onun içinde kaybolmanı engeller.
Taş: Doğal Siyah Çizgili Akik – Her taş farklı damarlı yapıdadır
Gümüş: 925 Ayar Saf Gümüş
İşçilik: El yapımı – Oyma ve klasik yüzey işleme
Kaplama: Oksitli (antik gümüş görünüm)
Tasarım: Erkek / Unisex
Paket: Özel hediye kutulu gönderim
Duruşu sözünden önce gelenler
Hayatın her çizgisini kabul edip yoluna devam edenler
Ruhunu bir taşta hissedenler
Abartıdan uzak ama kendine özgü olmayı sevenler
Bu yüzük, göz önünde olmadan iz bırakanlar için.
Sade bir güç, derin bir denge ve doğal bir duruş arayan herkes için.
Bir bakışta fark edilmez... ama unutulmaz.