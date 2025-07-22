Siyah Çizgili Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşçiliği Yüzük

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

🖤 Siyah Çizgili Akik Taşı Yüzük – Dengede Kalanların Yüzüğü

Sessiz, kararlı ve dikkat çekmeden güçlü...

Bu yüzük gösterişi değil, karakteri temsil eder.

Ortasında doğal siyah çizgili akik taşı – tıpkı hayat gibi: Düz gitmez, kıvrılır, bazen koyulaşır.

Ama sonunda hep merkeze döner.

El işçiliğiyle şekillendirilmiş gümüş gövdesi ise taşı korur, taşır ve tamamlar.

Bu yüzük; sade ama etkili olmak isteyenlerin tercihi.

🧿 Siyah Akik Taşının Faydaları

Ruh hâlini dengelemeye yardımcı olur

Negatif enerjiyi emer, sakinlik verir

Özellikle stresli ortamlarda zihinsel berraklık sağlar

Fiziksel olarak bağışıklığı ve enerjiyi artırdığına inanılır

İçindeki siyah çizgiler, hem derinliği hem de direnci simgeler

Ve evet: Nazara karşı da en çok kullanılan taşlardan biridir

Siyah akik taşı, seni dış dünyanın kaosundan korumaz, ama senin onun içinde kaybolmanı engeller.

💎 Ürün Detayları

Taş: Doğal Siyah Çizgili Akik – Her taş farklı damarlı yapıdadır

Gümüş: 925 Ayar Saf Gümüş

İşçilik: El yapımı – Oyma ve klasik yüzey işleme

Kaplama: Oksitli (antik gümüş görünüm)

Tasarım: Erkek / Unisex

Paket: Özel hediye kutulu gönderim

🔹 Bu Yüzüğü Kim Takar?

Duruşu sözünden önce gelenler

Hayatın her çizgisini kabul edip yoluna devam edenler

Ruhunu bir taşta hissedenler

Abartıdan uzak ama kendine özgü olmayı sevenler

🛒 Son Söz:

Bu yüzük, göz önünde olmadan iz bırakanlar için.

Sade bir güç, derin bir denge ve doğal bir duruş arayan herkes için.

Bir bakışta fark edilmez... ama unutulmaz.