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Siyah Çizgili Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşçiliği Yüzük

Ürün Kodu : OSM1886
Öne Çıkan Bilgiler

  • Taş: Doğal Siyah Çizgili Akik – Her taş farklı damarlı yapıdadır

  • Gümüş: 925 Ayar Saf Gümüş

  • İşçilik: El yapımı – Oyma ve klasik yüzey işleme

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.119,00 TL
Havale Fiyatı : 2.963,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1886
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 18*25 mm
Kullanılan TAŞ: Çizgili Akik Taşı
Ağırlık: 12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

🖤 Siyah Çizgili Akik Taşı Yüzük – Dengede Kalanların Yüzüğü

Sessiz, kararlı ve dikkat çekmeden güçlü...

Bu yüzük gösterişi değil, karakteri temsil eder.
Ortasında doğal siyah çizgili akik taşı – tıpkı hayat gibi: Düz gitmez, kıvrılır, bazen koyulaşır.
Ama sonunda hep merkeze döner.
El işçiliğiyle şekillendirilmiş gümüş gövdesi ise taşı korur, taşır ve tamamlar.
Bu yüzük; sade ama etkili olmak isteyenlerin tercihi.

🧿 Siyah Akik Taşının Faydaları

  • Ruh hâlini dengelemeye yardımcı olur

  • Negatif enerjiyi emer, sakinlik verir

  • Özellikle stresli ortamlarda zihinsel berraklık sağlar

  • Fiziksel olarak bağışıklığı ve enerjiyi artırdığına inanılır

  • İçindeki siyah çizgiler, hem derinliği hem de direnci simgeler

  • Ve evet: Nazara karşı da en çok kullanılan taşlardan biridir

Siyah akik taşı, seni dış dünyanın kaosundan korumaz, ama senin onun içinde kaybolmanı engeller.

💎 Ürün Detayları

  • Taş: Doğal Siyah Çizgili Akik – Her taş farklı damarlı yapıdadır

  • Gümüş: 925 Ayar Saf Gümüş

  • İşçilik: El yapımı – Oyma ve klasik yüzey işleme

  • Kaplama: Oksitli (antik gümüş görünüm)

  • Tasarım: Erkek / Unisex

  • Paket: Özel hediye kutulu gönderim

🔹 Bu Yüzüğü Kim Takar?

  • Duruşu sözünden önce gelenler

  • Hayatın her çizgisini kabul edip yoluna devam edenler

  • Ruhunu bir taşta hissedenler

  • Abartıdan uzak ama kendine özgü olmayı sevenler

🛒 Son Söz:

Bu yüzük, göz önünde olmadan iz bırakanlar için.
Sade bir güç, derin bir denge ve doğal bir duruş arayan herkes için.
Bir bakışta fark edilmez... ama unutulmaz.

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