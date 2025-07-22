Süleyman-i Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşi Yüzük

Bu yüzük sıradan değil.
Ortadaki taş sadece bir göz gibi görünmez – bir niyet gibi bakar.
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|Stok Kodu:
|OSM1887
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Süleymani Göz Akik
|Ağırlık:
|11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bu yüzük sıradan değil.
Ortadaki taş sadece bir göz gibi görünmez – bir niyet gibi bakar.
Adını Hz. Süleyman’dan alan, derin anlamlar taşıyan Süleymanî akik, merkezinde bir göz şekli barındırır.
Bu göz; bazıları için korunma, bazıları için içe bakış, bazıları içinse her şeyin farkında olma halidir.
Ve bu anlam, ustasının el işçiliğiyle şekillenmiş 925 ayar gümüş gövdede hayat bulur.
“Bilen göze karşı” koruyucu etkisiyle anılır
Nazardan, kıskanç bakışlardan, kötü niyetten koruduğuna inanılır
Ruhsal olarak farkındalığı artırır; sezgileri güçlendirir
Zihinsel dağınıklığı toparlar, konsantrasyonu yükseltir
Taşın merkezinde görülen “göz” şekli, içe dönük bakışı ve dikkat enerjisini simgeler
Bu taşla birlikte gelen mesaj şudur:
Bakışını değiştir, gördüğün dünya da değişsin.
Taş: Doğal Süleymanî Akik – Orijinal göz desenli damar yapısıyla
Materyal: 925 Ayar Gümüş – El işçiliğiyle üretilmiştir
Yüzey: Oksitli antik kaplama (gölge dokunuşu görünüm)
Stil: Erkek / Unisex
Kutu: Özel hediye kutusunda gönderim
Sadece görünmek değil, anlaşılmak isteyenlere
Maneviyatı hayatının merkezine koyanlara
Gözüyle değil, sezgisiyle görenlere
Fark edilmekten çok, fark yaratmayı önemseyenlere
Bu yüzük bir aksesuar değil, bir niyet taşır.
Göz şekliyle dışarıdan geleni süzer…
Taşın enerjisiyle içeride olanı güçlendirir.
Ve seni seninle hizaya getirir.