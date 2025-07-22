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Süleyman-i Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşi Yüzük

Ürün Kodu : OSM1887
Öne Çıkan Bilgiler

Gören değil, gösteren bir yüzük...

Bu yüzük sıradan değil.
Ortadaki taş sadece bir göz gibi görünmez – bir niyet gibi bakar.

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.754,00 TL
Havale Fiyatı : 4.516,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1887
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*20 mm
Kullanılan TAŞ: Süleymani Göz Akik 
Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

     

👁 Süleymanî Göz Akik Yüzük – Baktığı Yeri Değiştirenler İçin

Gören değil, gösteren bir yüzük...

Bu yüzük sıradan değil.
Ortadaki taş sadece bir göz gibi görünmez – bir niyet gibi bakar.
Adını Hz. Süleyman’dan alan, derin anlamlar taşıyan Süleymanî akik, merkezinde bir göz şekli barındırır.
Bu göz; bazıları için korunma, bazıları için içe bakış, bazıları içinse her şeyin farkında olma halidir.
Ve bu anlam, ustasının el işçiliğiyle şekillenmiş 925 ayar gümüş gövdede hayat bulur.

👁‍🗨 Süleymanî Göz Akik Taşının Anlamı ve Faydaları

  • “Bilen göze karşı” koruyucu etkisiyle anılır

  • Nazardan, kıskanç bakışlardan, kötü niyetten koruduğuna inanılır

  • Ruhsal olarak farkındalığı artırır; sezgileri güçlendirir

  • Zihinsel dağınıklığı toparlar, konsantrasyonu yükseltir

  • Taşın merkezinde görülen “göz” şekli, içe dönük bakışı ve dikkat enerjisini simgeler

Bu taşla birlikte gelen mesaj şudur:
Bakışını değiştir, gördüğün dünya da değişsin.

💍 Ürün Özellikleri

  • Taş: Doğal Süleymanî Akik – Orijinal göz desenli damar yapısıyla

  • Materyal: 925 Ayar Gümüş – El işçiliğiyle üretilmiştir

  • Yüzey: Oksitli antik kaplama (gölge dokunuşu görünüm)

  • Stil: Erkek / Unisex

  • Kutu: Özel hediye kutusunda gönderim

🧭 Bu Yüzük Kimlere Hitap Eder?

  • Sadece görünmek değil, anlaşılmak isteyenlere

  • Maneviyatı hayatının merkezine koyanlara

  • Gözüyle değil, sezgisiyle görenlere

  • Fark edilmekten çok, fark yaratmayı önemseyenlere

🛒 Son Söz:

Bu yüzük bir aksesuar değil, bir niyet taşır.
Göz şekliyle dışarıdan geleni süzer…
Taşın enerjisiyle içeride olanı güçlendirir.
Ve seni seninle hizaya getirir.

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