Süleyman-i Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş El İşi Yüzük

👁 Süleymanî Göz Akik Yüzük – Baktığı Yeri Değiştirenler İçin

Gören değil, gösteren bir yüzük...

Bu yüzük sıradan değil.

Ortadaki taş sadece bir göz gibi görünmez – bir niyet gibi bakar.

Adını Hz. Süleyman’dan alan, derin anlamlar taşıyan Süleymanî akik, merkezinde bir göz şekli barındırır.

Bu göz; bazıları için korunma, bazıları için içe bakış, bazıları içinse her şeyin farkında olma halidir.

Ve bu anlam, ustasının el işçiliğiyle şekillenmiş 925 ayar gümüş gövdede hayat bulur.

👁‍🗨 Süleymanî Göz Akik Taşının Anlamı ve Faydaları

“Bilen göze karşı” koruyucu etkisiyle anılır

Nazardan, kıskanç bakışlardan, kötü niyetten koruduğuna inanılır

Ruhsal olarak farkındalığı artırır; sezgileri güçlendirir

Zihinsel dağınıklığı toparlar, konsantrasyonu yükseltir

Taşın merkezinde görülen “göz” şekli, içe dönük bakışı ve dikkat enerjisini simgeler

Bu taşla birlikte gelen mesaj şudur:

Bakışını değiştir, gördüğün dünya da değişsin.

💍 Ürün Özellikleri

Taş: Doğal Süleymanî Akik – Orijinal göz desenli damar yapısıyla

Materyal: 925 Ayar Gümüş – El işçiliğiyle üretilmiştir

Yüzey: Oksitli antik kaplama (gölge dokunuşu görünüm)

Stil: Erkek / Unisex

Kutu: Özel hediye kutusunda gönderim

🧭 Bu Yüzük Kimlere Hitap Eder?

Sadece görünmek değil, anlaşılmak isteyenlere

Maneviyatı hayatının merkezine koyanlara

Gözüyle değil, sezgisiyle görenlere

Fark edilmekten çok, fark yaratmayı önemseyenlere

🛒 Son Söz:

Bu yüzük bir aksesuar değil, bir niyet taşır.

Göz şekliyle dışarıdan geleni süzer…

Taşın enerjisiyle içeride olanı güçlendirir.

Ve seni seninle hizaya getirir.