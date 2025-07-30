El Bari Esma’sı El Yazması Akik Taşı Gümüş Yüzük

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,





El Bâriʾ Esması El Yazması Akik Taşı Gümüş Yüzük

Sanatla işlenmiş bir dua, yüzük formuna bürünmüş bir Esma…

Allah’ın 99 güzel isminden biri olan "El Bâriʾ", bu özel yüzüğün merkezinde el yazması tekniğiyle yer alıyor. Doğal akik taşının enerjisiyle birleşen bu isim, yaratılışın sırlarını, dengeyi ve mükemmelliği temsil ediyor.

925 ayar gümüşten üretilen yüzük, el emeği detaylarıyla hem ruhu hem gözü doyuran, derin anlamlara sahip manevi bir takı olarak öne çıkıyor.

El Bâriʾ: Yaratılışı Kusursuz Kılan Gücün İsmi

“El Bâriʾ” esması, Allah’ın kusursuz şekilde yarattığını, her varlığa uygun biçim ve yapı verdiğini ifade eder.

Dengeyle yaratmak,

Eksiksiz bir düzen kurmak,

Her şeyi hikmetle var etmek El Bâriʾ isminin yansımalarıdır.

Bu ismin üzerinizde taşınması;

Huzur, düzen ve ruhsal istikrar sağlar,

Kafa karışıklığını ve belirsizliği gidermeye ,

Hayatın içindeki bozulmuş dengeyi onarmaya yardımcı olur.

Aynı zamanda bu Esma’yı taşımanın, şifa, bereket ve ruhsal yenilenme getirdiğine inanılır.

El Yazması Sanatı: Her Harfinde Dua Gizli

Yüzüğün merkezindeki El Bâriʾ esması, geleneksel hat sanatından esinlenerek el yazısı ile doğrudan akik taşına oyulmuştur.

Makine ya da baskı değil; usta ellerin duası, sabrı ve emeğiyle yazılmıştır.

Bu yazım tekniği, yüzüğe hem estetik derinlik hem de ruhsal değer kazandırır.

Doğal Akik Taşı: Yeryüzünün Huzur Yüklü Armağanı

Yüzüğün merkezinde yer alan koyu tonlu doğal akik taşı, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle bilinir.

Ruhsal dalgalanmaları yatıştırır

Negatif enerjiyi emer

Stresi ve gerginliği azaltır

Duygusal istikrar ve odaklanma sağlar

İslam kültüründe Hz. Peygamber’in de akik yüzük taşıdığı rivayet edilir. Bu yönüyle akik taşı, hem geleneksel hem manevî açıdan kıymetli bir taş olarak kabul edilir.

925 Ayar Gümüş ile Kaliteli ve Kalıcı

Yüzüğün gövdesi tamamen 925 ayar saf gümüşten imal edilmiştir.

Zarif çizgilerle işlenen dış yüzey, geleneksel Osmanlı kalem işi desenlerle süslenmiştir.

Yüksek kaliteli gümüş sayesinde hem uzun ömürlü hem de estetik açıdan zarif bir yapı sunar.

Öne Çıkan Özellikler:

El Bâriʾ esması el yazması olarak akik taşı üzerine işlenmiştir

%100 el işçiliği yazı ve desenler

Doğal koyu akik taşı , enerji ve denge taşır

925 ayar gümüş gövde , geleneksel kalem işi motiflerle bezenmiş

Hem manevi yönü yüksek hem estetik bir erkek yüzük modeli

Kime Hitap Eder?

Bu yüzük;

Allah’ın isimlerini taşımanın manevi huzuruna inananlara,

Dua ile yaşayan, Esma'ların anlamında derinlik bulanlara,

Hayatında düzen, denge ve sükûn arayanlara,

Manevî anlamı güçlü, kalıcı bir hediye arayanlara özel tasarlanmıştır.

Dua, Denge ve Derinlik Arayanlara Özel

Bu yüzük, yalnızca bir gümüş aksesuar değil;

yaratılışın kudretini simgeleyen,

Allah’ın isimleriyle kalbe dokunan,

iç huzuru dışa yansıtan bir anlam taşıyıcısıdır.