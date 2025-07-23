Süleyman-i Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük El İşçiliği

Ortasında oluşan doğal “göz” şekli, eski İslam kültürlerinde ve Anadolu inanç sistemlerinde kötü gözlere (kem göz, haset, nazar) karşı koruyucu olarak görülmüştür.
“Göz gözü kırar” inancı, bu taşla birleşmiş ve adeta görünmeyen kalkan gibi kabul edilmiştir.
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|Stok Kodu:
|OSM1891
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Göz Akik Taşı
|Ağırlık:
|11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Göz akik taşı, adını üzerinde doğal olarak oluşan göz deseninden alır. Bu sadece estetik bir detay değil, manevî anlamı çok güçlü bir semboldür.
Tarih boyunca bu taş hem bedeni hem ruhu koruyan bir niyet taşı olarak görülmüştür.
Akik taşı (özellikle kırmızı ve siyah tonları) İslam geleneğinde mübarek taşlar arasında sayılır.
Birçok hadis-i şerifte, akik taşının faziletlerinden söz edilmiştir:
Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kendisine akik taşlı yüzük taktığını ve bunu tavsiye ettiğini rivayet etmiştir.
Yine başka bir rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Yüzüğünüzü akik taştan yapın. Zira akik, sizi belalardan korur.”
İslam büyükleri, özellikle cuma namazlarında ve dua anlarında akik yüzük takmayı sünnet olarak değerlendirmiştir.
Göz akik taşı ise, bu inançlarla birlikte nazardan korunma, ruhsal sezgi gücünün artması ve manevî farkındalık amacıyla kullanılmıştır.
Ortasında oluşan doğal “göz” şekli, eski İslam kültürlerinde ve Anadolu inanç sistemlerinde kötü gözlere (kem göz, haset, nazar) karşı koruyucu olarak görülmüştür.
“Göz gözü kırar” inancı, bu taşla birleşmiş ve adeta görünmeyen kalkan gibi kabul edilmiştir.
Spiritüel uygulamalarda, göz akik taşı taşıyan kişinin enerji alanının dengelendiğine ve dış etkilere karşı güç kazandığına inanılır.
İç huzuru korur, sinir sistemini sakinleştirir ve manevi kararlılık kazandırır.
Tasavvufi gelenekte bazı taşların zikir, tefekkür ve murakabe sırasında kişiyi daha derin bir ruh hâline soktuğu kabul edilir.
Göz akik taşı bu anlamda, kalbe yoğunlaşma ve iç sese yönelme işlevi görür.
Eski kaynaklarda, özellikle öfke, acelecilik, korku ve kararsızlık gibi duygulara karşı dengeleyici bir etkisi olduğuna yer verilmiştir.
Sabır, sükunet ve iç disiplin duygularını desteklediği belirtilmiştir.
Ortadaki göz şeklinin, sezgisel uyarı mekanizmasını güçlendirdiğine inanılır.
Bu taşla birlikte kişi, yanlış ilişkilerden, aldatıcı ortamlardan veya negatif insanlardan içsel olarak korunur. “Kalp daralması” gibi uyarılar daha hızlı hissedilir.
Kalp ritmini dengelediği söylenir
Bedeni negatif enerjilerden arındırır
Uyku sorunlarına iyi gelir
Odaklanma ve konsantrasyon artırıcı etkisi olduğuna inanılır
Baş ağrılarını azalttığı, tansiyonu düzenlediği yönünde halk arasında güçlü inançlar vardır
Göz Akik Taşı, bir taştan daha fazlasıdır.
O bir:
Koruyucu
Uyarıcı
Ruhsal dengeleyici
İnanç taşıyıcısıdır
Yüzyıllardır kullanılan, hem İslamî geleneğe dayanan, hem de modern enerji yorumlarında yeri olan bu taş;
bedenini değil, niyetini takanların taşıdır.