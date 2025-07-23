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Süleyman-i Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük El İşçiliği

Ürün Kodu : OSM1891
Öne Çıkan Bilgiler

  • Ortasında oluşan doğal “göz” şekli, eski İslam kültürlerinde ve Anadolu inanç sistemlerinde kötü gözlere (kem göz, haset, nazar) karşı koruyucu olarak görülmüştür.
    “Göz gözü kırar” inancı, bu taşla birleşmiş ve adeta görünmeyen kalkan gibi kabul edilmiştir.

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.754,00 TL
Havale Fiyatı : 4.516,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1891
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*20 mm
Kullanılan TAŞ: Göz Akik Taşı
Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

     

🧿 Göz Akik Taşının Derin Anlamı ve Dini Boyutu

Göz akik taşı, adını üzerinde doğal olarak oluşan göz deseninden alır. Bu sadece estetik bir detay değil, manevî anlamı çok güçlü bir semboldür.
Tarih boyunca bu taş hem bedeni hem ruhu koruyan bir niyet taşı olarak görülmüştür.

📿 İslam’da Akik Taşının Yeri:

Akik taşı (özellikle kırmızı ve siyah tonları) İslam geleneğinde mübarek taşlar arasında sayılır.
Birçok hadis-i şerifte, akik taşının faziletlerinden söz edilmiştir:

Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kendisine akik taşlı yüzük taktığını ve bunu tavsiye ettiğini rivayet etmiştir.
Yine başka bir rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Yüzüğünüzü akik taştan yapın. Zira akik, sizi belalardan korur.”

İslam büyükleri, özellikle cuma namazlarında ve dua anlarında akik yüzük takmayı sünnet olarak değerlendirmiştir.
Göz akik taşı ise, bu inançlarla birlikte nazardan korunma, ruhsal sezgi gücünün artması ve manevî farkındalık amacıyla kullanılmıştır.

🌙 Göz Akik Taşının Manevî Faydaları

1. Nazardan Koruduğuna İnanılır

Ortasında oluşan doğal “göz” şekli, eski İslam kültürlerinde ve Anadolu inanç sistemlerinde kötü gözlere (kem göz, haset, nazar) karşı koruyucu olarak görülmüştür.
“Göz gözü kırar” inancı, bu taşla birleşmiş ve adeta görünmeyen kalkan gibi kabul edilmiştir.

2. Enerji Kalkanı Oluşturduğu Düşünülür

Spiritüel uygulamalarda, göz akik taşı taşıyan kişinin enerji alanının dengelendiğine ve dış etkilere karşı güç kazandığına inanılır.
İç huzuru korur, sinir sistemini sakinleştirir ve manevi kararlılık kazandırır.

3. Dua ve Zikir Esnasında Zihni Odaklar

Tasavvufi gelenekte bazı taşların zikir, tefekkür ve murakabe sırasında kişiyi daha derin bir ruh hâline soktuğu kabul edilir.
Göz akik taşı bu anlamda, kalbe yoğunlaşma ve iç sese yönelme işlevi görür.

4. Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaştırır

Eski kaynaklarda, özellikle öfke, acelecilik, korku ve kararsızlık gibi duygulara karşı dengeleyici bir etkisi olduğuna yer verilmiştir.
Sabır, sükunet ve iç disiplin duygularını desteklediği belirtilmiştir.

5. Sahibini Ruhsal Tehlikelere Karşı Uyarır

Ortadaki göz şeklinin, sezgisel uyarı mekanizmasını güçlendirdiğine inanılır.
Bu taşla birlikte kişi, yanlış ilişkilerden, aldatıcı ortamlardan veya negatif insanlardan içsel olarak korunur. “Kalp daralması” gibi uyarılar daha hızlı hissedilir.

🔮 Fiziksel ve Psikolojik Faydalar (Halk İnanışlarına Göre):

  • Kalp ritmini dengelediği söylenir

  • Bedeni negatif enerjilerden arındırır

  • Uyku sorunlarına iyi gelir

  • Odaklanma ve konsantrasyon artırıcı etkisi olduğuna inanılır

  • Baş ağrılarını azalttığı, tansiyonu düzenlediği yönünde halk arasında güçlü inançlar vardır

✨ Sonuç:

Göz Akik Taşı, bir taştan daha fazlasıdır.
O bir:

  • Koruyucu

  • Uyarıcı

  • Ruhsal dengeleyici

  • İnanç taşıyıcısıdır

Yüzyıllardır kullanılan, hem İslamî geleneğe dayanan, hem de modern enerji yorumlarında yeri olan bu taş;
bedenini değil, niyetini takanların taşıdır.

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