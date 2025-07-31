Gazali 3 lü Vefk El Yazması Siyak Akik Taşı Usta İşçiliği Gümüş Yüzük

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Bütün unsurları toplayan tek Vefk budur.

Gazâlî 3’lü Vefk El Yazması Siyah Akik Taşı Usta İşçiliği Gümüş Yüzük

Manevî ilimlerin sembolü, asırlık bir geleneğin modern yorumu…

Bu özel tasarımda, büyük İslam âlimi İmam-ı Gazâlî’ye atfedilen ve çeşitli faziletleriyle bilinen 3’lü vefkler, yüzüğün merkezinde yer alan siyah akik taş üzerine tamamen el yazması olarak işlenmiştir.

Zanaatkâr ustalar tarafından şekillendirilen bu eser; hem koruyucu bir tılsım, hem de estetik bir koleksiyon parçasıdır.

Gazâlî 3’lü Vefk Nedir?

İmam Gazâlî, İslam dünyasında sadece ilmiyle değil, aynı zamanda manevî sırlarla bezenmiş vefk çalışmalarıyla da bilinir.

Bu yüzükte yer alan 3 ayrı vefk;

Nazardan korunmak ,

İç huzur ve kalp sükûneti sağlamak ,

Manevî yönden desteklenmek amacıyla taşınır.

Her vefk, semboller, harfler ve sayılarla oluşturulan kutsal bir düzendir ve taşıyıcısına yöneltilmiş bir dua niteliği taşır.

El Yazması Vefk Sanatı

Yüzüğün üzerindeki tüm vefk detayları, elde yazılarak, dikkatle ve sabırla akik taş üzerine işlenmiştir.

Modern lazer kazımaların aksine, bu yüzükteki yazılar tamamen insan elinden çıkma olduğundan, her bir yüzük eşsizdir.

Siyah Akik Taşı: Derinlik, Güç ve Koruma

Merkez taşı olarak kullanılan siyah akik, tarih boyunca birçok medeniyetin koruyucu taşı olmuştur.

Özellikle İslam geleneğinde, Hz. Peygamber’in (s.a.v) akik yüzük taşıdığı rivayet edilir.

Siyah akik;

Negatif enerjilerden arınma,

Ruhsal denge,

İçsel direnç ve istikrar gibi konularda destekleyici olduğu düşünülen özel bir taştır.

Usta İşçiliğiyle Şekillenmiş 925 Ayar Gümüş

Yüzüğün gövdesi, en kaliteli saf gümüş olan 925 ayar gümüş ile hazırlanmıştır.

Yüzey ve yan detaylarındaki işçilik, geleneksel Türk ustalığının izlerini taşır.

Sade ama anlam yüklü tasarımıyla hem günlük kullanımda hem de özel günlerde zarif bir tamamlayıcıdır.

Öne Çıkan Özellikler:

İmam Gazâlî’ye atfedilen 3 güçlü vefk , taş üzerine el yazmasıyla işlenmiştir

%100 el işçiliği , lazer veya dijital kazıma içermez

Siyah akik taşı ile derin enerji ve koruma

925 ayar gümüş gövde , sağlam yapı ve yüksek kalite

Zarif ve maneviyatla bütünleşen klasik form

Kime Hitap Eder?

Bu yüzük;

İlmi ve tasavvufî değerlere bağlı ,

Vefk ve sembollerin anlamına inanan,

Anlamlı ve kaliteli bir takı arayan herkesin gönlünde yer bulur.

Ayrıca hediye olarak da özel bir anlam taşır; dualarıyla birlikte verilir, korunmak istenen kişilere niyetle sunulur.

Duaların ve Sanatın Buluşma Noktası

Gazâlî’nin ilminden, ustaların kaleminden ve taş ustalarının emeğinden doğan bu yüzük,

maneviyatla estetiği birleştirmek isteyenler için…

Her bir detayında niyet, her bir çizgide dua taşıyan bu özel yüzük, sizinle birlikte yürümeye hazır.