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|Stok Kodu:
|KG9002
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Metaryel:
|Onix Taşı
|Ağırlık:
|14,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Kargo:
Ürünler Özel Yüzük Kutusu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir
Ürünlerimiz 3 ve 5 Gün içerisinde kargoya verilir.
|Özellikler:
Bay Bayan ALYANS modelleri ve çeşitleri çok uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıklarıyla OSMANLI PAZAR 'da Bu ürünü ister kapıda Ödeme isterseniz Kredi Kartı ile alabilirsiniz.
- Ürünlerimizin Hepsi Adınıza FATURALI Gönderilmektedir.
- Sipariş Vermiş Olduğunuz Ürün Kutusuna Konulup, Hediye Paketi Yapılarak Kargolanır.
- Ödeme Esnasında Siparişinize Özel Hediye Notu Yazabilirsiniz.- Ürünlerimizin Hepsi Tasarım Tescillidir.
- Ürünlerimizin %100'ü Stoktan Aynı Gün Gönderilmektedir.
- Ürün Fotoğrafları Kendi Stüdyomuz ve Profesyonel Stüdyolarda Çekilmektedir.
- Sitemizdeki Tüm Ürünler Kendi Üretimimiz Olup Kalite Kontrol Ekibi Tarafındanİncelenmiştir.