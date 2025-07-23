El İşi Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Taş: Doğal göz deseni taşıyan akik (her biri benzersiz)
Gümüş: Saf 925 ayar, oksitli yüzey
İşçilik: Tamamen el yapımı, fabrikasyon değil
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|Stok Kodu:
|OSM1889
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Göz Akik Taşı
|Ağırlık:
|11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bakmak kolay... Peki ya görmek?
Bazı taşlar vardır, bir merkezleri vardır.
Ortalarında bir göz şekli... ama öylesine değil.
Sanki doğa, taşı keserken “buraya dikkat et” demiş gibi.
İşte bu yüzükte o taş var:
Doğal göz akik taşı.
Yani şekliyle seni izler, enerjisiyle seni içeriden tutar.
Ve bu taş, yüzük haline gelirken kalıptan değil, usta bir elden geçmiş.
925 ayar gümüşle, tel tel işlenmiş, her kıvrımı kendine ait.
Bu yüzük, aksesuar değil.
Kişisel bir sembol.
Bir nevi içgüdü.
Dışarıya değil, önce kendine bakanlar için.
İnsan kalabalığında iç sesi kaçırmayan biri
Her şeye yetişmek zorunda değil ama odaklı kalan biri
Gözleriyle değil, sezgileriyle okuyan biri
Kimsenin ruhunu yargılamayan ama enerjisini fark eden biri
Yani... senin gibi biri.
Dışarıdan gelen bakışları keser, nazarı emermiş
Karar anlarında zihni netleştirirmiş
Negatif ortamları dengelermiş
Ve bazen, sadece bir bakışta bile "iyi ki takıyorum" dedirtirmiş
İnanırsın, inanmazsın. Ama hissedene yeter.
Taş: Doğal göz deseni taşıyan akik (her biri benzersiz)
Gümüş: Saf 925 ayar, oksitli yüzey
İşçilik: Tamamen el yapımı, fabrikasyon değil
Kutu: Hediye değil, saklama kutusu. Çünkü bu yüzük, kalıcı.
Her gün taktığın şeyler vardır.
Bir de bir kere takınca çıkaramadığın yüzükler...
Bu yüzük, ikinci grupta.