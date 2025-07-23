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El İşi Göz Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1889
Öne Çıkan Bilgiler

  • Taş: Doğal göz deseni taşıyan akik (her biri benzersiz)

  • Gümüş: Saf 925 ayar, oksitli yüzey

  • İşçilik: Tamamen el yapımı, fabrikasyon değil

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.754,00 TL
Havale Fiyatı : 4.516,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1889
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*20 mm
Kullanılan TAŞ: Göz Akik Taşı
Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

     

👁️ Göz Akik – Görenin Değil, Sezenin Yüzüğü

Bakmak kolay... Peki ya görmek?

Bazı taşlar vardır, bir merkezleri vardır.
Ortalarında bir göz şekli... ama öylesine değil.
Sanki doğa, taşı keserken “buraya dikkat et” demiş gibi.

İşte bu yüzükte o taş var:
Doğal göz akik taşı.
Yani şekliyle seni izler, enerjisiyle seni içeriden tutar.
Ve bu taş, yüzük haline gelirken kalıptan değil, usta bir elden geçmiş.
925 ayar gümüşle, tel tel işlenmiş, her kıvrımı kendine ait.

Bu yüzük, aksesuar değil.
Kişisel bir sembol.
Bir nevi içgüdü.
Dışarıya değil, önce kendine bakanlar için.

🌪️ Ne Hisseder Bu Taşı Takan?

  • İnsan kalabalığında iç sesi kaçırmayan biri

  • Her şeye yetişmek zorunda değil ama odaklı kalan biri

  • Gözleriyle değil, sezgileriyle okuyan biri

  • Kimsenin ruhunu yargılamayan ama enerjisini fark eden biri

Yani... senin gibi biri.

🧿 Taşın Etkisi Neymiş Dersen:

  • Dışarıdan gelen bakışları keser, nazarı emermiş

  • Karar anlarında zihni netleştirirmiş

  • Negatif ortamları dengelermiş

  • Ve bazen, sadece bir bakışta bile "iyi ki takıyorum" dedirtirmiş

İnanırsın, inanmazsın. Ama hissedene yeter.

🎯 Teknik Konular (Kısaca):

  • Taş: Doğal göz deseni taşıyan akik (her biri benzersiz)

  • Gümüş: Saf 925 ayar, oksitli yüzey

  • İşçilik: Tamamen el yapımı, fabrikasyon değil

  • Kutu: Hediye değil, saklama kutusu. Çünkü bu yüzük, kalıcı.

☑️ Son Söz:

Her gün taktığın şeyler vardır.
Bir de bir kere takınca çıkaramadığın yüzükler...

Bu yüzük, ikinci grupta.

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