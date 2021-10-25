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El Yazısı Hilye-i Şerif 925 Ay Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA380
Öne Çıkan Bilgiler
925 Ayar Gümüş Plaka kolyelerimize istediğiniz duayı tamamen el yazısı ile yazarak setifikalı olarak kapınıza teslim ediyoruz. Siz sadece ihtiyacınız olan duayı düşünün gerisini bize bırakın ...
Hediyesi :
2.994,00 TL
Havale Fiyatı : 2.844,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA380
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:35 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Hilyeyi Şerif
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

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Hilye Şerif

Hilye Şerif duası, HZ. Muhammed’in (SAV) fiziki tasvirini anlatan bir dua çeşididir. Hilye Şerif Peygamber Efendimizin çok ağır bir hastalık geçirdiği dönemde HZ. Ali’ye yazdırdığı bir resim olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif duası okunduktan sonra hemen ardından salavatı şerifenin de okunması gerekmektedir.

Hilye Şerif, Müslüman dünyası için oldukça özel bir yere sahiptir. Çünkü pek çok Müslüman, Peygamber Efendimizi rüyasında görebilmek için Hilye Şerif duasına sığınmakta ve bu duayı sürekli okuyarak faziletini beklemektedir.

Hilye Şerif duasındaki Hilye kelimesi süs ve kolye ile ziynet kelime anlamlarına gelebilmektedir. Ancak Hilye kelimesinin manevi olarak anlamına bakıldığında güzel vasıf ve yaratılış ile suret olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif içerisinde hem Peygamber Efendimizin fiziksel tasviri hem de onun için duyulan özlem ve sevgi de dile getirilmektedir.

Hilye Şerif Duasının Faziletleri

Hilye Şerif duasını hem sürekli okumanın hem de yanınızda bulundurmanın pek çok fazileti bulunmaktadır. Hilye Şerif duasının faziletleri;

  • Hilye Şerif duasının bulunduğu yere şeytan giremez.
  • Duanın bulunduğu kişiye hiçbir hastalık uğramaz.
  • Hilye Şerif duasını okuyan kişiye fakirlik gelmez ve bir ömür boyu bolluk ve bereket içinde yaşar.
  • Hilye Şerif duasını hem üzerinde bulunduran hem de düzenli olarak okuyan kişilere hac sevabı müjdelenmiştir.
  • Hilye Şerif duasını okuyan kişiye cehennem ateşi haram kılınır. Kişi kabir azabı görmez.
  • Hilye Şerif duasını okuyan kişi Peygamber Efendimizin de şefaatine nail olma şerefine layık olmaktadır.
  • Düzenli olarak okunarak ve tam niyeti alındığı zaman kişi Peygamber Efendimizi rüyasında görme şerefine nail olur.

Hilye Şerif Duasını Üzerinde Taşımanın Faydaları

  • Hilye Şerif duasını üzerinde taşıyan kişi her türlü nazar ve kötü enerjilerden korunmaktadır.
  • Taşıyan kişiyi her türlü tehlikeden koruduğuna inanılmaktadır.
  • Özellikle uykusuzluk sorunu yaşayan ve karabasan gibi problemleri olan kişiler için Hilye Şerif duasının pek çok fazileti bulunmaktadır.
  • Sadece psikolojik olarak değil sağlık açısından da Hilye Şerif duasının üzerinizde taşınmasının pek çok faydası vardır.
  • Tansiyonun dengelenmesi ve sürekli oluşan ciddi baş ağrılarının geçmesini sağlar. Metabolizmanın daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

 

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