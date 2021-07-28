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|Stok Kodu:
|OSM988
|Metaryel:
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Firuze, Akik
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.
Akik Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı
Sertliği : 6,5 - 7
Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.
Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.
Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks
Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.
Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.
Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova
Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.
Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.
TURKUAZ ( FİRUZE )
Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.
Turkuaz Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise
Sertliği : 5.5 - 6
Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91
Kimyasal Grubu : Oksitler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı Mumsu
Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O
Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay
Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri
Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan
İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;
Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA