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Hat Yazısı İsme Özel Kişiselleştirilebilir 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA412
Öne Çıkan Bilgiler
Tarzınıza İmzanızı Atacak Model Yüzükler. Kişiye Özel Yüzükler, tamamen sizi anlatan ve size özel olarak tasarlanan yüzük modelleridir. Neredeyse tüm herkesin zevklerine hitap eden ve ilk görüşte tüm bakışları üzerine çeken size özel yüzük modelleri ile kendi tarzınızın altına kendi imzanızı atarak sizi görenleri büyüleyebilirsiniz. İsminizi yazın, size özel Hat yazısıyla isminizi yüzüğe kazıyalım.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Hediyesi :
5.099,00 TL
Havale Fiyatı : 4.844,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA412
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:20 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:16,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Kişiye Özel Yüzükler

Kişiye Özel Yüzükler, tamamen sizi anlatan ve size özel olarak tasarlanan yüzük modelleridir. Farklı doğal taşlardan da üretilebilen modellere üzerine kişiye özel tasarımlar yapılabilmektedir. Kategori içerisinde kişiye özel olarak tasalanan erkek yüzük modellerine dair sayısız modeller vardır. Sizler de kendiniz ya da değer verdiğiniz erkekler için modellere hemen göz atabilirsiniz.

Kişiye özel olarak tasarlanan modeller; el oyması ve doğal taşlar gibi farklı obje ve teknikler ile zenginleştirerek eşsiz kombinasyonlar şeklinde siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulan iddialı ve en tarz modellerdir. Özellikle alışılmışın dışında bir stil yaratmak isteyen erkekler için son derece büyüleyici ve şık tasarımlardır.

Tarzınıza İmzanızı Atacak Modeller

Erkekler, takı ve aksesuar çeşitliliği konusunda kadınlara göre daha kısıtlıdır. Dolayısıyla da kişiye özel yüzükler erkeklerin takı ve aksesuar sınırını genişleten modellerin başında gelir. Neredeyse tüm erkeklerin zevklerine hitap eden ve ilk görüşte tüm bakışları üzerine çeken size özel yüzük modelleri ile kendi tarzınızın altına kendi imzanızı atarak sizi görenleri büyüleyebilirsiniz.

Tarzınızı gözler önüne serecek ve herkesi büyüleyebileceğiniz eşsiz kişiye özel modeller arasında kabartmalı isim yazılı modeller, Mim ve Vav kabartmalı modeller ve doğal taşlar ile tasarlanmış düz ve ihtişamlı modeller yelpazesinden oluşmaktadır. Daha birçok farklı kişiye özel tasarım erkek yüzük modellerine ulaşmak için kategoriyi ziyaret ederek modelleri inceleyebilirsiniz.

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