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|Stok Kodu:
|OSM253
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kişiye Özel Hat Sanatlı Yüzük
|Ağırlık:
|12.20 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|"Kişiye Özel İsim HAT Çalışmasıdır."
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Kişiye ÖZEL Yüzük Çalışması; Özel istekleriniz OsmanliPAZAR 'da isteğiniz şekilde hazırlanır İsim ÖZEL HAT çalışması da buna örnektir. İsmini İstanbul'un en iyi HATTAT'larında HAT olarak yazılır. Bu işlemden sonra yüzük kasası sizin istekleriniz doğrultusunda şekil verilerek. Size özel yüzükler hazırlanır.
Telefonla Yardım için : 0212 635 35 99
WhatSapp'dan iletişim için : 0542 515 25 65