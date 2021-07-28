KALSEDON

Tibetliler için saflık ve gerekli konsantrasyonu içselleştiren bir taştır. Adını Khalkedon şehrinden ( şu an ki Kadıköy ) almıştır. Antik dönemde dekoratif eşyalarda kullanılan popüler bir taştır. Doğuda yüzük, mühür, bardaklar ve takımlarda kullanıldı. Kutsal kitapta göksel Kudüs’ün üçüncü taşıdır.

Bağlı Olduğu Grup : Kristal Kuvars

Diğer Adları : Kadıköy Taşı

Kimyasal Formülü : SiO2

Rengi : Temel olarak mavi, gri sarı, kırmızımsı, bazen renkler kombinizasyonu.

Sembolü Olduğu Husus : Gönül güzelliği, erdemlilik

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Yengeç, Yay

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, Güneş Sinir Ağı, Kök

Çıkarıldığı Ülkeler: Kazdağı, Almanya, Meksika