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|Stok Kodu:
|OSM1046
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kalsedon
|Ağırlık:
|13 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
KALSEDON
Tibetliler için saflık ve gerekli konsantrasyonu içselleştiren bir taştır. Adını Khalkedon şehrinden ( şu an ki Kadıköy ) almıştır. Antik dönemde dekoratif eşyalarda kullanılan popüler bir taştır. Doğuda yüzük, mühür, bardaklar ve takımlarda kullanıldı. Kutsal kitapta göksel Kudüs’ün üçüncü taşıdır.
Bağlı Olduğu Grup : Kristal Kuvars
Diğer Adları : Kadıköy Taşı
Kimyasal Formülü : SiO2
Rengi : Temel olarak mavi, gri sarı, kırmızımsı, bazen renkler kombinizasyonu.
Sembolü Olduğu Husus : Gönül güzelliği, erdemlilik
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Yengeç, Yay
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, Güneş Sinir Ağı, Kök
Çıkarıldığı Ülkeler: Kazdağı, Almanya, Meksika
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA