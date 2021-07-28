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Kalsedon Doğal Taşlı El İşi Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1046
Öne Çıkan Bilgiler
Kalsedon Doğal Taşlı El İşi Gümüş Yüzük. %100 ORIJINAL doğal taş.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.579,00 TL
Havale Fiyatı : 4.350,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1046
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Kalsedon
Ağırlık:13 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

KALSEDON

Tibetliler için saflık ve gerekli konsantrasyonu içselleştiren bir taştır. Adını Khalkedon şehrinden ( şu an ki Kadıköy ) almıştır. Antik dönemde dekoratif eşyalarda kullanılan popüler bir taştır. Doğuda yüzük, mühür, bardaklar ve takımlarda kullanıldı. Kutsal kitapta göksel Kudüs’ün üçüncü taşıdır.

Bağlı Olduğu Grup   : Kristal Kuvars

       Diğer Adları : Kadıköy Taşı

Kimyasal Formülü : SiO2

Rengi : Temel olarak mavi, gri sarı, kırmızımsı, bazen renkler kombinizasyonu.

Sembolü Olduğu Husus : Gönül güzelliği, erdemlilik

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Yengeç, Yay

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, Güneş Sinir Ağı, Kök

Çıkarıldığı Ülkeler: Kazdağı, Almanya, Meksika          

  •          Başka insanlara sevgi dolu davranmayı sağlar.
  •          Beyaz renkli Kalsedon anne taşı olarak bilinir.
  •          Hayatınızda istenmeyen şeyleri uzaklaştırır.
  •          Benlik saygısı kazanmayı sağlar.
  •          Boyun, bademcik ve ses telleri ile ilgili problemler için kullanılan bir taştır.
  •          Enfeksiyonlara karşı korur.
  •          Bir tutam tuzla kaynatarak ses kısıklığı için kullanılabilir.
  •          Enerji verir. Kötü enerjiden korur.
  •          Öfkeyi yatıştırır.
  •          Mizah duygusu verir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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