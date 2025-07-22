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Kaplangözü Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1882
Öne Çıkan Bilgiler
Hem güçlü bir sembol, hem de stil sahibi bir tamamlayıcı aksesuar sizi bekliyor!
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.182,00 TL
Havale Fiyatı : 3.022,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1882
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*15 mm
Kullanılan TAŞ: Kaplangözü Taşı
Ağırlık: 10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:
   
 

Kaplangözü Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük

🐅 Doğal Güç, Retro Şıklık

Doğanın güçlü enerjisini taşıyan kaplangözü taşı, retro stilin zamansız şıklığı ile birleşti. %100 925 ayar gümüşten üretilmiş bu özel yüzük, sade ama etkileyici tasarımıyla dikkat çeker. Modern tarzı retro dokunuşla harmanlayan bu model, tarzını özgünleştirmek isteyenlerin favorisi olmaya aday.

💎 Ürün Özellikleri

  • Taş: Doğal Kaplangözü

  • Materyal: 925 Ayar Gümüş

  • Tasarım: Retro Minimal Stil

  • Kaplama: Oksitli (eskitme görünüm)

  • Cinsiyet: Erkek / Unisex

  • Üretim: El işçiliği

  • Kutu: Özel hediye kutulu gönderim

🐯 Kaplangözü Taşının Faydaları

  • Odaklanmayı ve konsantrasyonu artırır

  • Negatif enerjilere karşı koruyucu etki sağlar

  • Kararlılık ve içsel güç hissi verir

  • Zihinsel berraklık ve özgüven kazandırır

🎁 Neden Tercih Etmelisiniz?

✔ Doğal taşın enerjisini stilinize taşır
✔ Retro tasarımıyla zamansız bir şıklık sunar
✔ Günlük kullanım ve özel günler için uygundur
✔ Kendiniz veya sevdikleriniz için şık ve anlamlı bir hediye alternatifi

🛒 Şimdi Sipariş Verin

Hem güçlü bir sembol, hem de stil sahibi bir tamamlayıcı aksesuar sizi bekliyor!

 
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