Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kaplangözü Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük

🐅 Doğal Güç, Retro Şıklık

Doğanın güçlü enerjisini taşıyan kaplangözü taşı, retro stilin zamansız şıklığı ile birleşti. %100 925 ayar gümüşten üretilmiş bu özel yüzük, sade ama etkileyici tasarımıyla dikkat çeker. Modern tarzı retro dokunuşla harmanlayan bu model, tarzını özgünleştirmek isteyenlerin favorisi olmaya aday.

💎 Ürün Özellikleri

Taş: Doğal Kaplangözü

Materyal: 925 Ayar Gümüş

Tasarım: Retro Minimal Stil

Kaplama: Oksitli (eskitme görünüm)

Cinsiyet: Erkek / Unisex

Üretim: El işçiliği

Kutu: Özel hediye kutulu gönderim

🐯 Kaplangözü Taşının Faydaları

Odaklanmayı ve konsantrasyonu artırır

Negatif enerjilere karşı koruyucu etki sağlar

Kararlılık ve içsel güç hissi verir

Zihinsel berraklık ve özgüven kazandırır

🎁 Neden Tercih Etmelisiniz?

✔ Doğal taşın enerjisini stilinize taşır

✔ Retro tasarımıyla zamansız bir şıklık sunar

✔ Günlük kullanım ve özel günler için uygundur

✔ Kendiniz veya sevdikleriniz için şık ve anlamlı bir hediye alternatifi

🛒 Şimdi Sipariş Verin

Hem güçlü bir sembol, hem de stil sahibi bir tamamlayıcı aksesuar sizi bekliyor!