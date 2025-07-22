Kaplangözü Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük

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|Stok Kodu:
|OSM1882
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*15 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kaplangözü Taşı
|Ağırlık:
|10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Doğanın güçlü enerjisini taşıyan kaplangözü taşı, retro stilin zamansız şıklığı ile birleşti. %100 925 ayar gümüşten üretilmiş bu özel yüzük, sade ama etkileyici tasarımıyla dikkat çeker. Modern tarzı retro dokunuşla harmanlayan bu model, tarzını özgünleştirmek isteyenlerin favorisi olmaya aday.
Taş: Doğal Kaplangözü
Materyal: 925 Ayar Gümüş
Tasarım: Retro Minimal Stil
Kaplama: Oksitli (eskitme görünüm)
Cinsiyet: Erkek / Unisex
Üretim: El işçiliği
Kutu: Özel hediye kutulu gönderim
Odaklanmayı ve konsantrasyonu artırır
Negatif enerjilere karşı koruyucu etki sağlar
Kararlılık ve içsel güç hissi verir
Zihinsel berraklık ve özgüven kazandırır
✔ Doğal taşın enerjisini stilinize taşır
✔ Retro tasarımıyla zamansız bir şıklık sunar
✔ Günlük kullanım ve özel günler için uygundur
✔ Kendiniz veya sevdikleriniz için şık ve anlamlı bir hediye alternatifi
Hem güçlü bir sembol, hem de stil sahibi bir tamamlayıcı aksesuar sizi bekliyor!