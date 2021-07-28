HEMATİT

Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.

Hematit Taşı Genel Özellikleri

Sertliği : 5,5 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 5,26

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Opak, Yarısaydam

Parlaklığı : Metalik

Kimyasal Formülü : Fe2 O3 + (Mg, Ti), (Al, Cr, Mn, Si, Th)

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Aslan, Başak, Kova, Akrep, Balık

Rengi : Gri, Siyah

Sembolü Olduğu Hususlar : Birey ve toplum arasındaki ilişkilerde denge.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Güney Amerika, Çin, İngiltere ce Almanya.

Hematit taşı demir gibi görünür, ancak düştüğünde kolayca kırılabilen bir taştır. Demirin başlıca kaynaklarından biridir. Narin bir kristal çeşididir ve işlenirken Mohs'a göre 6.5 sertlikte olmasından dolayı çok titiz bir çalışma ister. (Bkz Mohs) Rengi siyah, gri ve kırmızımsı kahverengidir. Genellikle opaktır, yani yarısaydamdır. Çizgileri ise koyu kırmızı veya aydınlık ışıltılıdır.

Kan akışını düzenleyici olarak kullanılırdı.

Kan akışını düzenleyici olarak kullanılırdı. İnce bağırsakta demir emilimini uyarır.

İnce bağırsakta demir emilimini uyarır. Herkesin kullanımına uygun değildir.

Herkesin kullanımına uygun değildir. Kararlı olmayı sağlar.

Kararlı olmayı sağlar. Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır.

Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır. Negatif enerji toplar.

MERCAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.

Mercan Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle

Sertliği : 3 – 4

Özgül Ağırlığı : 2,68

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı, mat

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar. İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.

İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir. Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.

Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir. Dolaşım sistemi için faydalıdır.

Dolaşım sistemi için faydalıdır. Doku yenilenmesini teşvik eder.

Doku yenilenmesini teşvik eder. Nazarı önler.

Nazarı önler. Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Konsantrasyonu artırır.

Konsantrasyonu artırır. Hormon dengesini sağlar.

Hormon dengesini sağlar. Saygınlığın artmasını sağlar.

Saygınlığın artmasını sağlar. Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.

LAPİS LAZULİ TAŞININ FAYDALARI

• Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.

• Tansiyonu düzenler.

• Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.

• Uykusuzluğa karşı kullanılır.

• Korkuları ortadan kaldırır.

• Lapis Lazuli Liderlik özelliklerini destekler.

• Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.

• Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.