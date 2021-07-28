TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1019
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Hematit, Mercan, Lapis Lazuli, Kaplan Gözü
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
HEMATİT
Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.
Hematit Taşı Genel Özellikleri
Sertliği : 5,5 - 6,5
Özgül Ağırlığı : 5,26
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Opak, Yarısaydam
Parlaklığı : Metalik
Kimyasal Formülü : Fe2 O3 + (Mg, Ti), (Al, Cr, Mn, Si, Th)
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Aslan, Başak, Kova, Akrep, Balık
Rengi : Gri, Siyah
Sembolü Olduğu Hususlar : Birey ve toplum arasındaki ilişkilerde denge.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Güney Amerika, Çin, İngiltere ce Almanya.
Hematit taşı demir gibi görünür, ancak düştüğünde kolayca kırılabilen bir taştır. Demirin başlıca kaynaklarından biridir. Narin bir kristal çeşididir ve işlenirken Mohs'a göre 6.5 sertlikte olmasından dolayı çok titiz bir çalışma ister. (Bkz Mohs) Rengi siyah, gri ve kırmızımsı kahverengidir. Genellikle opaktır, yani yarısaydamdır. Çizgileri ise koyu kırmızı veya aydınlık ışıltılıdır.
MERCAN
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.
Mercan Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle
Sertliği : 3 – 4
Özgül Ağırlığı : 2,68
Kimyasal Grubu : Organik bileşikler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı, mat
Kimyasal Formülü : CaCO3
Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus
KAPLANGÖZÜ
Roma’lı askerler savaş sırasında oyulmuş taşlar taktılar. Kara büyüye karşı kullanıldı. Zenginlik ve para sağladığı ile ilgili olarak ün yapmıştır. Göz bozuklukları için en çok kullanılmış taştır.
Bağlı Olduğu Grup : Kristal kuvars – Kalsedon
Diğer Adları : Bağımsızlık taşı
Kimyasal Formülü : Sio2 + Fe, O, OH
Rengi : İçinde Demir Oksidin oluşturduğu sarı veya altınımsı kahverengi bantlı çizgiler bulunan siyah
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz, Güneş Sinir Ağı
Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak, Yengeç, Kova
Sembolü Olduğu Husus : Eril enerji, Bağımsızlık
Çıkarıldığı Ülkeler : Güney Afrika, Avustralya, Burma
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA