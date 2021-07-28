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Karışık Doğal Taşlı Çakra Bileklik Bay- Bayan

Ürün Kodu : OSM975
Öne Çıkan Bilgiler
Karışık Doğal Taşlı Çakra Bileklik Bay- Bayan. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.766,00 TL
Havale Fiyatı : 1.677,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM975
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Kaplangözü, Zultanite, Dumanlı Kuvars, Sitrin, Akik
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan  Bizans döneminde yemek takımları  ve   Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde  kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan  ayrıntılarına ulaşılabilir.  İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber  Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer  İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği  : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı  : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

  •          Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
  •          Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
  •          Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
  •          Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
  •          Cesaretin artmasını sağlar.
  •          Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
  •          Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
  •          Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
  •          Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  •          Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
  •          Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.
  •          Özgüveni artırır.

KAPLANGÖZÜ

Roma’lı askerler savaş sırasında oyulmuş taşlar taktılar. Kara büyüye karşı kullanıldı. Zenginlik ve para sağladığı ile ilgili olarak ün yapmıştır. Göz bozuklukları için en çok kullanılmış taştır.

Bağlı Olduğu Grup   : Kristal kuvars – Kalsedon

Diğer Adları    :  Bağımsızlık taşı

Kimyasal Formülü   : Sio2 + Fe, O, OH

Rengi  : İçinde Demir Oksidin oluşturduğu sarı veya altınımsı kahverengi bantlı çizgiler bulunan  siyah

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz, Güneş Sinir Ağı

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak, Yengeç, Kova

Sembolü Olduğu Husus :  Eril enerji, Bağımsızlık

Çıkarıldığı Ülkeler :  Güney Afrika, Avustralya, Burma

  •          Strese bağlı hastalıklarda yararlıdır.
  •          İnatçılığı azaltır.
  •          Hastaların enerjisini yükseltir.
  •          Tüm düşünceler içinde bütünlük sağlar.
  •          Karşıdaki insanın hislerini anlamayı sağlar.

 

DUMANLI KUVARS

Dumanlı Kuvars Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Dumanlı Kuvars, Hayalet Taşı, Rüya Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 1.5

Kimyasal Formülü : SiO²

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral , Güneş Sinir Ağı.

Uyumlu Olduğu Burçlar : Akrep, Başak, Terazi, Oğlak

Rengi : Siyah, Soluk kahverengi ve kirli sarı.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : İsviçre, Brezilya, ABD, Colorado.

Geçmişte dumanlı topaz şeklinde olarak yanlış bir şekilde adlandırıldı.

  •          Sakinleştirir ve huzur duygusu oluşturur.
  •          Panik atak tedavisinde etkilidir.
  •          Olumsuz duyguların üstesinden gelmeyi stres, korku, kıskançlık ve öfkeyi azaltır.
  •          Kederli anlarınızda kederinizi azaltmak için kullanabilirsiniz.
  •          Negatif enerjilere karşı fiziksel koruma sağlar.
  •          İş ve kişisel hedeflerinize ulaşmayı sağlar.
  •          Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.
  •          Böbrek üstü bezleri, böbrekler, pankreas üreme organları, adet krampları, doğurganlık sorunları da dahil olmak üzere tedavide kullanılır.
  •          Dikkat dağınıklığı ve hiperaktive için mükemmel bir taştır.
  •          Genel sağlık durumunu dengelemek için kullanılır.

SİTRİN

Antik çağda Sitrin yılan zehiri ile zehirlenmeler ve kötü düşüncelere karşı bir koruma olarak kullanılmıştır. Özellikle iş, başarı, ticaret ve bolluk teşvik etmesi ile bilinir. Diğer bir adıyla  “ başarı ” taşıdır.

Sitrin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Citrine

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2.65

Kimyasal Grubu : Silikat

Parlaklığı : Camsı, ışıltılı

Kimyasal Formülü : SiO2+Al, Fe, Ca, Li, Na, Mg

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş sinir ağı

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep

Rengi : Sarının değişik tonları

Sembolü Olduğu Hususlar : Umut, Sağlık, Gençlik, Sadakat ve vefa

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Amerika, İspanya, Rusya, Madagaskar

  •          Sindirim sistemi için faydalıdır.
  •          Tiroidi dengeler. Endokrin sistemi için faydalıdır.
  •          Tüm organları detoks için faydalıdır.
  •          Kâbusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uyumak için kullanılır.
  •          Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.
  •          Uyum sağlamasını kolaylaştırır.
  •          Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.
  •          Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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