Stok Kodu: DUA337 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kelime-i Tevhid Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Kelime-i Tevhid Nedir?

Tevhid Allah'ın var olduğuna, tek olduğuna, bütün yetkin özelliklerin kendisinde toplandığına, eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanmak şeklinde tanımlanır. Bu inancı açıklayan esas cümle Lâ İlâhe İllallah cümlesidir. Bu cümleye kelime-i tevhid adı verilir ve sık sık tekrar edilir.

Kelime-i Tevhidin Faziletleri Nelerdir?

Kelime-i tevhid, Allah’a ve peygambere olan inancın sık sık dile getirilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı imanın güçlenmesini sağlar.

Kelime-i tevhidin kazalardan ve belalardan kişileri koruduğuna inanılır.

Kelime-i tevhid okumanın çok sevabı olduğu belirtilir.

Günahların affedilmesi için ve Allah’ın rızasının kazanılabilmesi amacı ile Kelime-i tevhid okunur ve aynı zamanda da bağışlanma istenir.