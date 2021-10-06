 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Kelime-i Tevhit HAT Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA337
Öne Çıkan Bilgiler
Kelime-i Tevhid zikrini ana dili Arapça olan ustalarımız tarafından tamamen elde kazınarak hatasız olarak 925 ayar gümüş plaka üzerine yazılmaktadır. Üstelik sadece Kelime-i Tevhid değil, istediğiniz duayı da yazdırabileceğinizi biliyor muydunuz?
Hediyesi :
2.296,00 TL
Havale Fiyatı : 2.181,20 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:DUA337
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:25 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Kelime-i Tevhid
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

kelimei-tevhid-jpg-2.webp (19 KB)

Kelime-i Tevhid Nedir? 

 Tevhid Allah'ın var olduğuna, tek olduğuna, bütün yetkin özelliklerin kendisinde toplandığına, eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanmak şeklinde tanımlanır. Bu inancı açıklayan esas cümle Lâ İlâhe İllallah cümlesidir. Bu cümleye kelime-i tevhid adı verilir ve sık sık tekrar edilir.

Kelime-i Tevhidin Faziletleri Nelerdir?

Kelime-i tevhid, Allah’a ve peygambere olan inancın sık sık dile getirilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı imanın güçlenmesini sağlar.

Kelime-i tevhidin kazalardan ve belalardan kişileri koruduğuna inanılır.

Kelime-i tevhid okumanın çok sevabı olduğu belirtilir.

Günahların affedilmesi için ve Allah’ın rızasının kazanılabilmesi amacı ile Kelime-i tevhid okunur ve aynı zamanda da bağışlanma istenir.

Ürün Etiketleri
dualı kolye
gümüş kolye kadın
plaka kolye gümüş
gümüş plaka kolye ucu
plaka kolye
gümüş plaka kolye
gümüş plaka
dualı kolye takmak
dualı kolye ucu
dualı kolye gümüş
erkek kolye gümüş
kadın kolye gümüş
kelime-i tevhid
el yazısı kolye
kelime-i tevhid kolye
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.