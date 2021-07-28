AKİK TAŞININ FAYDALARI

Akik

taşının baktığımızda en önemli faydası olan gerginlik azalttığını görmekteyiz. Bunu yanında ağrı kesici, bedene ısı veren, Kemik ve diş yapısına olan faydaları, cilt hastalığına karşı oldukça etkili olduğu, damarların sağlığına kadar bir çok yararını görmekteyiz.Eski zamanlardan yola çıkarsak Hamile bayanlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığında önemli bir rol taşıdığını tarih arşivlerinde rastlamak mümkündür. Osmanlı arşivlerine baktığımızda ise hamilelik sürecinin kolaylaşması içinde kullanıldığına rastlayabiliriz.