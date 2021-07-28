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Kişiye Özel Gümüş Motifli Masa İsimliği

Ürün Kodu : HT1556
Öne Çıkan Bilgiler
Kişiye Özel Gümüş Motifli Masa İsimliği Osmanlı Pazar Güvencesi ile ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Yapabilirsiniz. Ürün Size Faturalı ve Sertifikalı Gönderilir.
Hediyesi :
11.229,00 TL
Havale Fiyatı : 10.667,55 TL %5  İndirim
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Kişiye Özel Gümüş Motifli Masa İsimliği
Stok Kodu:HT1556
Metaryel:925 Ayar Gümüş
İşçilik : Atölye İşçiliği
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Kargo:
Ürünler Oltu Taşlı Gümüş Masa İsimliği içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir
Ürünlerimiz  3 ve 5 Gün içerisinde kargoya verilir.
Özellikler:
Kişiye Özel Olarak Yapılıp Gümüş Motifli ve Oltu taşlı Olup size Özel bu Modeli internet sitemizden yada  0212 635 35 99  Nolu telefon'dan sipariş verebilirsiniz.
Ürün Etiketleri
gümüş isimlik
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