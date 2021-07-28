TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|HT1556
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|İşçilik :
|Atölye İşçiliği
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Kargo:
Ürünler Oltu Taşlı Gümüş Masa İsimliği içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir
Ürünlerimiz 3 ve 5 Gün içerisinde kargoya verilir.
|Özellikler:
Kişiye Özel Olarak Yapılıp Gümüş Motifli ve Oltu taşlı Olup size Özel bu Modeli internet sitemizden yada 0212 635 35 99 Nolu telefon'dan sipariş verebilirsiniz.