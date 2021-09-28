Stok Kodu: OSM1324 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Obsidyen Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Obsidyen taşı, doğal bir volkanik camdır ve genellikle siyah renkte bulunur. Hem fiziksel hem de duygusal faydaları olduğuna inanılan bir kristal olarak kabul edilir.

İşte obsidyen taşının bazı faydaları:



Koruma: Obsidyen taşı, negatif enerjileri bloke ederek ve dışarı atmaya yardımcı olarak koruyucu bir enerji sağlar. Bu nedenle, kendinizi kötü enerjilerden korumak ve negatif etkileri azaltmak için kullanılabilir.



Yansıtma: Obsidyen taşı, size geri dönmesi için negatif enerjileri yansıtabilir. Bu, başkalarının size yönlendirdiği negatif düşüncelerin veya duyguların geri dönmesini engelleyerek sizi korur.



Denge: Obsidyen taşı, enerjileri dengeleyebilir ve içsel huzur sağlayabilir. Zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde dengeyi teşvik eder ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.



Şifalandırma: Obsidyen taşı, fiziksel iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. İçinde bulunduğu birçok kültürde, obsidyen taşı yaraların daha hızlı iyileşmesine, doku yenilenmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak için kullanılmıştır.



Duygusal destek: Obsidyen taşı, içsel büyümeyi ve kişisel gelişimi teşvik etmek için kullanılabilir. Duygusal travmaları iyileştirmeye, özgüveni artırmaya ve olumsuz düşünceleri azaltmaya yardımcı olabilir.



Gizli potansiyeli ortaya çıkarma: Obsidyen taşı, içsel potansiyeli açığa çıkarmak ve kişisel amacınızı bulmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Yaratıcılığı teşvik edebilir ve kişisel hedeflere ulaşma yolunda cesaretlendirici bir enerji verir.

