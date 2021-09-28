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|Stok Kodu:
|OSM1324
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|8*8 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Obsidyen Taşı
|Ağırlık:
|12 Gr (+/-1,5)
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Obsidyen taşı, doğal bir volkanik camdır ve genellikle siyah renkte bulunur. Hem fiziksel hem de duygusal faydaları olduğuna inanılan bir kristal olarak kabul edilir.
İşte obsidyen taşının bazı faydaları:
Koruma: Obsidyen taşı, negatif enerjileri bloke ederek ve dışarı atmaya yardımcı olarak koruyucu bir enerji sağlar. Bu nedenle, kendinizi kötü enerjilerden korumak ve negatif etkileri azaltmak için kullanılabilir.
Yansıtma: Obsidyen taşı, size geri dönmesi için negatif enerjileri yansıtabilir. Bu, başkalarının size yönlendirdiği negatif düşüncelerin veya duyguların geri dönmesini engelleyerek sizi korur.
Denge: Obsidyen taşı, enerjileri dengeleyebilir ve içsel huzur sağlayabilir. Zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde dengeyi teşvik eder ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
Şifalandırma: Obsidyen taşı, fiziksel iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. İçinde bulunduğu birçok kültürde, obsidyen taşı yaraların daha hızlı iyileşmesine, doku yenilenmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak için kullanılmıştır.
Duygusal destek: Obsidyen taşı, içsel büyümeyi ve kişisel gelişimi teşvik etmek için kullanılabilir. Duygusal travmaları iyileştirmeye, özgüveni artırmaya ve olumsuz düşünceleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Gizli potansiyeli ortaya çıkarma: Obsidyen taşı, içsel potansiyeli açığa çıkarmak ve kişisel amacınızı bulmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Yaratıcılığı teşvik edebilir ve kişisel hedeflere ulaşma yolunda cesaretlendirici bir enerji verir.