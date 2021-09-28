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Kişiye Özel Obsidyen Doğal Taşlı Unisex Bileklik

Ürün Kodu : OSM1324
Öne Çıkan Bilgiler
orjinal obsidyen taşı bileklikler en uygun fiyatlarla osmanlı pazar da
Hediyesi :
1.560,00 TL
Havale Fiyatı : 1.482,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1324
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Obsidyen Taşı
Ağırlık:12 Gr (+/-1,5) 
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Obsidyen taşı, doğal bir volkanik camdır ve genellikle siyah renkte bulunur. Hem fiziksel hem de duygusal faydaları olduğuna inanılan bir kristal olarak kabul edilir.

İşte obsidyen taşının bazı faydaları:

Koruma: Obsidyen taşı, negatif enerjileri bloke ederek ve dışarı atmaya yardımcı olarak koruyucu bir enerji sağlar. Bu nedenle, kendinizi kötü enerjilerden korumak ve negatif etkileri azaltmak için kullanılabilir.

Yansıtma: Obsidyen taşı, size geri dönmesi için negatif enerjileri yansıtabilir. Bu, başkalarının size yönlendirdiği negatif düşüncelerin veya duyguların geri dönmesini engelleyerek sizi korur.

Denge: Obsidyen taşı, enerjileri dengeleyebilir ve içsel huzur sağlayabilir. Zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde dengeyi teşvik eder ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Şifalandırma: Obsidyen taşı, fiziksel iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. İçinde bulunduğu birçok kültürde, obsidyen taşı yaraların daha hızlı iyileşmesine, doku yenilenmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak için kullanılmıştır.

Duygusal destek: Obsidyen taşı, içsel büyümeyi ve kişisel gelişimi teşvik etmek için kullanılabilir. Duygusal travmaları iyileştirmeye, özgüveni artırmaya ve olumsuz düşünceleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Gizli potansiyeli ortaya çıkarma: Obsidyen taşı, içsel potansiyeli açığa çıkarmak ve kişisel amacınızı bulmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Yaratıcılığı teşvik edebilir ve kişisel hedeflere ulaşma yolunda cesaretlendirici bir enerji verir.

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