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Malahit Doğal Taşlı El İşi 925 Ayar Gümüş Erkek Yüzük

Ürün Kodu : OSM1259
Öne Çıkan Bilgiler
Bakır cevheri olarak bilinen yüzyıllardır sanat/zanaat çalışmalarının baş tacı olan bu taş şimdilerde ise erkek yüzüklerinin baş tacı olarak karşımıza çıkmaktadır. En kaliteli Malahit taşlı erkek yüzük modelleri Osmanlıpazar'da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
2.961,00 TL
Havale Fiyatı : 2.812,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1259
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18*25 mm
Kullanılan TAŞ:Malahit Taşı
Ağırlık:16 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Malahit Taşı

Malahit Taşı, birbirinden farklı özellikleri neticesinde takı ve mücevherat üretiminde yaygın olarak tercih edilir. Aynı zamanda sanat, zanaat ve süs eşyalarının üretiminde de kullanıldığından kullanım alanı yaygın ve insan vücudu üzerindeki etki alanı da geniş olan doğal taştır. Halk arasında arınma ve temizlenme taşı olarak bilinir. “Bakır cevheri” ve “Bakır taşı” isimleri ile de bilinen malahit taşı, görüntüsü ve faydaları ile rağbet gören taşlar arasındadır.

Yarı şeffaf, parlak yeşil, siyaha dönük yeşil, opak ve şeffaf renk gibi farklı ton ve yapılarda doğada bulunabilir. Görüntüsü adeta böbreği andırır ve sertliği 3 ila 4 arasında olduğundan ötürü yumuşak ve kırılabilir bir taş olduğunu söylemek mümkündür.

Malahit Taşı Özellikleri ve Faydaları

Ticari başarının sembolü haline gelen malahit taşı; suçluluk, cesaret eksikliği, kaygı ve özgüven eksikliği gibi tüm duyguları kafanızdan atmanıza yardımcı olur. Eğer uzun süreli seyahatlerde mide bulantısı problemi yaşıyorsanız bu taş, seyahat sırasında mide bulantısı problemlerinize de iyi gelen bit taştır.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi sayesinde vücut üzerindeki ağrıyan bölgenin ağrısını kısa sürede dindirir. Bunun için taşı,ağrıyan bölgenin üzerine koyup temas ettirmeniz yeterlidir. Malahit taşı, temas halinde tüm faydalarını en yüksek seviyede gösteren doğal taş olduğundan bu taşı doğal hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz gibi kullanıldığı takı ve aksesuarları tercih ederek faydalarının yanı sıra şıklığından da faydalanabilirsiniz.

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