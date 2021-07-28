Nali Şerif (Na'l-i Saadet)

Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH' ın izniyle kolay olur . Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH o na rızık kapısı açar. Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.

- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa;

Azgınların saldırısından, Düşmanların galibiyetinden, Azgın şeytanların şerrinden, Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.

Nali Şerif (Na'l-i Saadet)

Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.

Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.

Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.

(sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür.

(sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür. Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.

Bulundugu gemi batmaz.

Nali Şerif Bulundugu ev yanmaz.

İçinde bulundugu eşya çalınmaz.

Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.

Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.

Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.

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