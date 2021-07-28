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Nazar Ayeti Bileklik Gümüş Üzeri Elde İşleme

Ürün Kodu : DUA297
Öne Çıkan Bilgiler
Nazar Ayeti Bileklik Gümüş Üzeri Elde İşleme. El de Kazıma Yöntemi İle Yapılan Bu Bileklik Osmanlıpazar Müşterilerine Özel Kapıda Ödeme ve Kredi Kartı seçenekleri ile Sizlere Sunuluyor.
Hediyesi :
7.461,00 TL
Havale Fiyatı : 7.087,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA297
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Nazar Duası
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır.
 
Nazar Duası
 Nazar değmesıni önlemek,Yahut değdiği sanılan nazarın  tesirini gidermek için okunan ayetler ,dualar vardır.Bunlar şunlardır;Rasul-ü Ekrem Efendimiz,Kur’anın manasını içinde toplayan ,Fatiha suresininnazara iyi geleceğine işaret ettiği hadisinde şöyle buyurmuştur;
- Allah’ın kitabında göz değmesini önlemek için sekiz ayet vardır.Bir kimse bu sekiz ayeti evinde okursa o gün o evde bulunanlara insanın ve cinninin zararı dokunmaz .Yani nazar erişmez.O sekiz ayetin yedisi Fatiha suresi,Sekizinciside Ayete’l-Kürsi ‘dir.
Büyük velilerdenHasan Basri Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem suresinin51-52 ‘inci ayetleri olan)Şu ayetleri okurdu.
OKUNUŞU: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
Bunlardan başka Peygamber Efendimiz in Kur’anı Kerimin En son surelerini teşkil eden (ihlas,Felak,ve Nas) Surelerinide okuyup tavsiye buyurmuştur.
Nazar için;
Kalem suresi,51-52 İnci ayetler.(Yukarıda)Ayete’l-Kürsi ,İhlas.Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.
Yine bazı eserlerden öğrendiğimize göre Rasul-ü Ekrem efendimiz ,Torunları Hasan ve Hüseyine Nazar değmesin Diye şu duayı okuduğu rivayet olunur.
 
اَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّآمّةُ مِنْ كُلِّ شَيْطَاَنِ وَ هآمَّةِ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّ
 
"Euzü bi-kelimatillahittammati min  külli şeytani ve hammati ve min  külli aynin lamme.
Anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.
Ürün Etiketleri
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