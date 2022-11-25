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Necef Taşı 925 Ayar Gümüş El İşçiliği Desenli İşçilikli Yüzük

Ürün Kodu : OSM1632
Öne Çıkan Bilgiler
Orijinal Duru Necef Taşı Sertifikalı Ve Faturalı
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
7.999,00 TL
Havale Fiyatı : 7.599,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1632
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*21 mm
Kullanılan TAŞ:

Necef Taşı

Ağırlık:14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Necef taşı, İslam inancında kutsal kabul edilen bir taştır ve özellikle Şii Müslümanlar tarafından büyük saygı görmektedir. Necef taşı, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in türbesinde bulunmasıyla özellikle önem kazanmıştır. Bu makalede, Necef taşı'nın tarihi, önemi ve İslam inancındaki yeri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Necef Taşı'nın Tarihi

Necef taşı, Irak'ın Necef şehrinde bulunmaktadır. Taşın İslam inancındaki önemi, Hz. Ali'nin Necef'e yerleşmesiyle başlamaktadır. Hz. Ali, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in damadı ve aynı zamanda dördüncü halifesi olarak bilinmektedir. Hz. Ali, İslam'ın yayılması için önemli bir rol oynamış ve İslam tarihinin en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Necef taşı, Hz. Ali'nin evinin bahçesinde bulunuyordu ve Hz. Ali'nin halefi Hz. Hasan döneminde ona devredildi. Daha sonra, taş Hz. Hüseyin döneminde önem kazandı. Hz. Hüseyin, Hz. Muhammed'in torunu ve aynı zamanda İslam'ın Şii mezhebinin kurucusudur. Hz. Hüseyin, Kerbela savaşı sırasında şehit düştüğünde, onun kafası Necef taşı üzerine konulmuştur. Bu olay, Necef taşı'nın İslam inancındaki önemini daha da artırmıştır.


Necef taşı, İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin gibi önemli İslam liderlerinin tarihi olaylarına bağlı olarak, taş İslam tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Necef taşı, özellikle Şii Müslümanlar arasında büyük saygı görmektedir. Şii Müslümanlar, taşın tarihi önemi ve Hz. Hüseyin'in şehit edilmesiyle ilgili bağlantısı nedeniyle, Necef taşı'na önemli bir sembolik değer atfetmektedir.


Necef Taşı'nın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Boyut: Taşın boyutu, küçük bir taş parçasından büyük bir kaya bloğuna kadar değişebilir.

Sertlik: Necef taşı, sert bir taştır ve birçok madenle karşılaştırılabilir.

Kökeni: Necef taşı, Irak'ın Necef şehrinde bulunur. İslam inancında büyük bir öneme sahiptir.

Manevi değer: Necef taşı, İslam inancında kutsal bir taş olarak kabul edilir ve özellikle Şii Müslümanlar arasında büyük saygı görür. İnanışa göre, Hz. Hüseyin'in Kerbela Savaşı'nda şehit düştüğünde, kafası Necef taşı üzerine konulmuştur. Bu nedenle, taş İslam tarihinde büyük bir öneme sahipt

Ritüeller: Bazı Şii Müslümanlar, Necef taşı üzerinde dua etmek, ellerini taşa sürmek veya taşa dokunmak gibi ritüeller yaparak manevi faydalar ummaktadırlar.

Yer altı suyu kaynakları: Necef şehri, zengin yer altı suyu kaynaklarına sahiptir ve bu su kaynakları, Necef taşı'nın oluşumunda etkili olmuştur.

Süs eşyası: Necef taşı, bazı mücevherler ve süs eşyalarında kullanılan bir taş olarak da bilinir.

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