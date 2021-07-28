Kehribar Nedir ?

Kehribar Yüzükler Asırlardır kültürümüzde olmuş ve insanların ilgisini çekmiştir.İnsanlar bu Yüzük satın almış ve kullanmışlardır. Günümüzdede bu Yüzüğe olan ilgi, devam etmektedir.Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve sanayi üretimi sahteciliği de beraberinde getirmiştir.Günlük hayatta gördüğümüz her maddenin her üretimin bir sahtesini görür olduk.Tesbih gibi kullanışlı bir aksesuarında ekonomik kaygı güden bazı kesimler tarafından sahtesinin üretilmeye başlandığını hemen hemen herkes biliyor.Peki Nasıl oluyor bu sahte kehribar tesbihler Damla kehribar tesbihlere ısıl işlem uygulandığında yani ısıtıldığında çıra kokusuna benzer bir koku yaymaktadırlar. Tabiki böyle oluyor diye tesbihi yakmaya çalışmanızı tavsiye edilmez avuç içinde sürtünerek kazandırılmış ısıyla elinize hafif de olsa bir koku bulaşacaktır.



Kehribar Nedir..?

Kehribar ,çoğumuzun aşina olduğu ağaç üzerindeki reçinenin fosilleşmiş halidir.Çoğunlukla kozalaklı ağaçların reçinesinden oluşmasının yanında tropikal çiçekli ağaçlarda da oluştuğu gözlemlenmektedir.Bu ağaç reçineleri kendilerini salgılayan ağaçla birlikte veya tek başına lagün,delta veya deniz ortamına taşınmaktadır.Milyonlarca sene boyunca bu ortama taşınmış,bazen yüzlerce metre kalınlığa ulaşmış tabakaların altında kalan reçine geçen bu zaman boyunca basınç ve sıcaklık etkenleriyle birlikte sertleşerek kehribar a dönüşür.



Her Reçine Kehribar mıdır..?