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ORJİNAL Dumanlı Kuvars Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM265
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal Dumanlı Kuvars'ın Eklem Rahatsızlıklarına iyi gelen ve rahatlatan etkisi sinir sisteminize iyi gelecek.Dumanlı Kuars Şimdi Osmanlı pazar da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.506,00 TL
Havale Fiyatı : 3.330,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM265
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Dumanlı Kuvars Taş
Ağırlık:13,20 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Dumanlı Kuvars

Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür. Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır. Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.
Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın.
Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir. Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz. Nötrlediğiniz bir taşa başka birinin dokunmasına izin vermeyin. Zira bu taşa onun enerjisinin geçmesine neden olacaktır.
Dumanlı Kuvars Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak veya toprakta bir süre bekleterek temizleyin. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulmalıdır).

Dumanlı Kuvars'ın Vücuda Faydaları

Kuvars kristali ile bir arada kullanıldığında, kişiye amaçlarını ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayacak olan gerekli pozitif enerjiyi sağlar dumanlı kuvars taşı.
  • Özellikle el ve ayak rahatsızlıklarında etkilidir.
  • Kramplara karşı etkilidir.
  • Sinir sistemine iyi gelir, sinirleri güçlendirir.
  • Güven duygusu oluşturup, yeni deneyimlere açık olunmasını sağlar.
  • İletişim bozukluklarına karşı etkilidir.
  • Kişinin Yaşanılan ana odaklanmasını sağlar.
  • Negatif enerjinin dönüştürülmesinde etkilidir.
  • Sinirsel gerginliğe ve panik atak hastalığına iyi gelir.
  • Kişiye sakinlik verir.
  • Kabus görmeyi engeller.
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