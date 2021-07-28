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|Stok Kodu:
|OSM265
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Dumanlı Kuvars Taş
|Ağırlık:
|13,20 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür. Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır. Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.
Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın.
Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir. Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz. Nötrlediğiniz bir taşa başka birinin dokunmasına izin vermeyin. Zira bu taşa onun enerjisinin geçmesine neden olacaktır.
Dumanlı Kuvars Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak veya toprakta bir süre bekleterek temizleyin. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulmalıdır).
Dumanlı Kuvars'ın Vücuda Faydaları