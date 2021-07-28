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Orjinal Nişabur Firuze Taşı Yüzük Usta İşçiliği

Ürün Kodu : OSM1162
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal Nişabur Firuze Taşı Yüzük Usta İşçiliği . İster kapıda ödeme ister kredi kartı, ücretsiz kargo seçenekleri ile alışveriş yapabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
6.499,00 TL
Havale Fiyatı : 6.174,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1162
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:16*21 mm
Kullanılan TAŞ:Nişabur Firuze
Ağırlık:15,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

E- Ticaret Sektöründe 10 Yıllık Tecrübe Referansımızdır!

TURKUVAZ ( FİRUZE )

 Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir.  Kızılderililer tarafından  “ cennet taşı “  adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından  Fransa’ya  götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından  “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından  “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.

Turkuaz Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise

Sertliği : 5.5 - 6

Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91

Kimyasal Grubu : Oksitler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı Mumsu

Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O

Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay

Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri

Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan

  •          Cömertlik ve samimiyet sembolü olarak kabul edilir.
  •          Kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  •          Dokuları güçlendirir.
  •          Dişil enerjisi yüksek bir taştır.
  •          Sağlık durumunuzdaki olumsuz değişiklikleri renk değiştirerek haber verir.
  •          Hastalıklı bölge üzerine koyularak tedavide kullanılır.
  •          Sadakat taşıdır. Sadakati geliştirir.
  •          Baş ağrısını önlemek için kullanılır.
  •          Hematit ve kuvars ile şarj edilir.

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;

Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.

65- Hilyet-ul Muttakigin syf:16

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

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