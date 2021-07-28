Özellikler:

SİTRİN TAŞI: Sindirim sistemi için faydalıdır.

Tiroidi dengeler.Endokrin sistemi için faydalıdır.

Tüm organları detoks için faydalıdır.

Kabusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uymak için kullanılır.

Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.

Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.

Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.