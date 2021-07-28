Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.

Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.

Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.

Bu Doğal Taş Tesbihler Olup Tamamen doğal ve orjianl taşlar kullanilmiştir.