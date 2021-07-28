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|Stok Kodu:
|KG9001
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|14,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
- Ürünlerimizin Hepsi Adınıza FATURALI Gönderilmektedir.
- Sipariş Vermiş Olduğunuz Ürün Kutusuna Konulup, Hediye Paketi Yapılarak Kargolanır.
- Ödeme Esnasında Siparişinize Özel Hediye Notu Yazabilirsiniz.- Ürünlerimizin Hepsi Tasarım Tescillidir.
- Ürünlerimizin %100'ü Stoktan Aynı Gün Gönderilmektedir.
- Ürün Fotoğrafları Kendi Stüdyomuz ve Profesyonel Stüdyolarda Çekilmektedir.
- Sitemizdeki Tüm Ürünler Kendi Üretimimiz Olup Kalite Kontrol Ekibi Tarafındanİncelenmiştir.