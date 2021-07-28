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Rodyum Kaplama Top Zirkon Taşlı Barok İnci Bileklik

Ürün Kodu : OSM1069
Öne Çıkan Bilgiler
Rodyum Kaplama Top Zirkon Taşlı Barok İnci Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.901,00 TL
Havale Fiyatı : 1.805,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1069
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:İnci
Ağırlık:Gr(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.

İNCİ

Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.

İnci Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)

Sertliği : 3

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)

Rengi : Çeşitli Renkler

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.

  •          Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.
  •          İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.
  •          Stresi azaltır.
  •          Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.
  •          İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.
  •          Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.
  •          Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
  •          Kemikleri güçlendirir.
  •          İnci , Yeşim taşı ile  kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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