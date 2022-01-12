Stok Kodu: OSM1433 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Mavi Kalsedon Taşı Ağırlık: 15,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Kalsedon Taşı



Kalsedon Taşı, doğada oluşumu asırlar öncesine dayanan ve insan vücuduna sağladığı faydalar ile bilinen doğal taştır. Özellikle Anadolu bölgesinde Mavi Altın olarak bilinen bu doğal taşın insan sağlığına faydaları da saymakla bitmiyor. Günümüzde birçok takı ve mücevher yapımında kullanılan kalsedon taşı takıları ile taşın faydalarını maksimum seviyede görebilmeniz mümkündür.



Doğal taşlar kategorimiz içerisinde yer alan kalsedon taşı ile üretilmiş birçok farklı özel tasarım takı ve aksesuarlar vardır. Özellikle modeller arasından kolye ve yüzük tasarımları kadınlar tarafından fazlaca rağbet gören özel el işçiliği ile üretilmiş modellerdir. Kadınlar tarafından olduğu kadar özellikle bu taş ile tasarlanarak üretilmiş olan yüzük modelleri, erkekler tarafından da oldukça ilgi gören ürünlerdir.



Kalsedon Taşı Ne İşe Yarar?



Doğada beyaz, pembe ve mor renklerde görülse de yaygın olarak mavi renkte bulunduğundan mavi altın olarak da anılan bir doğal taştır. Psikolojiden fizyolojiye kadar insan sağlığına sayısız faydası vardır. Bizler de bu faydaları size maksimum seviyede sunabilmek için taşı %100 doğal hali ile kullanarak sizlere farklı şıklıkta ve estetik düzeyi yüksek olan takı tasarımları sunuyoruz.



Özel tasarım olan takı modellerine kategoriye göz atarak ulaşabilirsiniz. Bu modeller, gören herkesi tarzınıza hayran bırakırken aynı zamanda değer verdiğiniz sevdiklerinize de bu modellerden hediyeler seçerek onların sizin için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterebilirsiniz. Doğal taşların etkisi ile tasarlanmış bu modeller, sevdikleriniz için hem şık hem de sağlıklı modellerdir.

