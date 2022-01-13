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Parasal sorunlardan kurtulmak isteyenler Selenit taşı kullanarak bundan kurtulabilirler. Selenit taşını diğer taşlardan ayıran önemli özelliklerinden birisi zarif bir kristal taş olmasıdır. Dikkat çeken yapıda olan bu taş duru beyaz ve saf şekle sahiptir. Bu güzel taşın üzerine istediğiniz duayı yazdırabilirsiniz. Masaüstünüzü başka objelerle doldurmak yerine hem çok şık, zarif görünen hemde Selenitin faydalarını ve duaların şifasını görmek isterseniz piramit boy Selenit taşı tam size göre!