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|Stok Kodu:
|OSM1445
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|Avuç içi büyüklüğünde
|Kullanılan TAŞ:
|Selenit Taşı
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Selenit Taşının Faydaları
Selenit taşının zihni berraklaştırdığı ve rahatlattığı söylenebilir.
Ruhsal rahatlama sağlayıcı yararları bulunur.
Ev içerisinde bulunduğunda, ortamdaki huzur ve dengenin artmasında yardımcı olur.
Doğurganlığı artırıcı özelliklere sahiptir. Cinsel sezilerin artmasına yardımcı olur. Çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin evlerinde bulundurmaları gereken taşlardan biridir.
Taşın enerji verdiğine inanılır. Bu nedenle yorgunluk hissini ortadan kaldırma gücüne sahip olduğu belirtilir.