 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Selenit Taşı Piramit Boy Doğal Taş

Ürün Kodu : OSM1445
Öne Çıkan Bilgiler
Parasal sorunlardan kurtulmak isteyenler Selenit taşı kullanarak bundan kurtulabilirler. Selenit taşını diğer taşlardan ayıran önemli özelliklerinden birisi zarif bir kristal taş olmasıdır. Dikkat çeken yapıda olan bu taş duru beyaz ve saf şekle sahiptir. Bu güzel taşın üzerine istediğiniz duayı yazdırabilirsiniz. Masaüstünüzü başka objelerle doldurmak yerine hem çok şık, zarif görünen hemde Selenitin faydalarını ve duaların şifasını görmek isterseniz piramit boy Selenit taşı tam size göre!
Hediyesi :
1.959,00 TL
Havale Fiyatı : 1.861,05 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1445
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut: Avuç içi büyüklüğünde
Kullanılan TAŞ:Selenit Taşı
Ağırlık: Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:



Selenit Taşının Faydaları

Selenit taşının zihni berraklaştırdığı ve rahatlattığı söylenebilir.

Ruhsal rahatlama sağlayıcı yararları bulunur.

Ev içerisinde bulunduğunda, ortamdaki huzur ve dengenin artmasında yardımcı olur.

Doğurganlığı artırıcı özelliklere sahiptir. Cinsel sezilerin artmasına yardımcı olur. Çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin evlerinde bulundurmaları gereken taşlardan biridir.

Taşın enerji verdiğine inanılır. Bu nedenle yorgunluk hissini ortadan kaldırma gücüne sahip olduğu belirtilir.

Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.