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Siyah Çizgili Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Hilal Motifi Tırnak İşlemeli Yüzük

Ürün Kodu : OSM1715
Öne Çıkan Bilgiler
Çizgili Akik taşı, Akik grubu ailesinden, görsel olarak dikkat çeken farklı bir taştır. İsmini üzerindeki farklı tonlardaki çizgilerden alır. Siyah çizgili Akikten tasarlanan bu el işçiliği yüzük sertifikalı olarak Osmanlı Pazar'da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.214,00 TL
Havale Fiyatı : 3.053,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1715
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18*25 mm
Kullanılan TAŞ:

Siyah Çizgili Akik Taşı

Ağırlık:15,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Çizgili akik taşı, doğal bir yarı değerli taştır ve genellikle takı yapımında kullanılan popüler bir taş türüdür. İşte çizgili akik taşının bazı faydaları ve özellikleri:

Denge ve dengeleyici etkisi: Çizgili akik taşının enerjiyi dengeleyici ve topraklayıcı özellikleri vardır. Bu taş, beden, zihin ve ruh arasında denge sağlamaya yardımcı olabilir. Stresli durumlarla başa çıkmada yardımcı olabilir ve iç huzuru artırabilir.

Koruyucu özellikler: Çizgili akik taşı, enerjiyi dengelemenin yanı sıra negatif enerjileri uzaklaştırarak koruyucu bir etkiye sahip olabilir. Olumsuz düşüncelerden, elektromanyetik radyasyondan ve çevresel negatif etkilerden korunmaya yardımcı olabilir.

Motivasyon ve cesaret: Bu taş, motivasyonu artırma ve harekete geçme konusunda yardımcı olabilir. Cesaret, özgüven ve kararlılık duygularını güçlendirebilir. Hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olabilir ve sizi daha güçlü hissettirebilir.

Zihinsel netlik ve odaklanma: Çizgili akik taşı, zihinsel netlik, konsantrasyon ve odaklanma yeteneklerinizi artırabilir. Zihninizi sakinleştirerek daha berrak düşünmenizi sağlayabilir ve yaratıcılığı teşvik edebilir.

Fiziksel iyilik: Çizgili akik taşı, fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir, enerji akışını düzenleyebilir ve vücuttaki negatif enerjileri dengeleyebilir. Aynı zamanda sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve metabolizma üzerinde de olumlu etkileri olabilir.

Zihinsel ve duygusal denge: Çizgili akik taşı, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlama konusunda yardımcı olabilir. Endişe, korku, öfke gibi olumsuz duyguları hafifletebilir. Duygusal açıdan sakinlik ve denge hissi sağlayabilir.

Şifa ve enerji dengesi: Çizgili akik taşı, enerji merkezlerini dengeleyerek enerji akışını düzenleyebilir. Bedensel, zihinsel ve ruhsal şifa sürecinde destekleyici bir etkiye sahip olabilir.

Çizgili akik taşı, birçok farklı renkte bulunabilir ve her rengin kendine özgü faydaları olabilir. 

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erkek yüzük gümüş
925 ayar gümüş yüzük
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