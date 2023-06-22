Stok Kodu: OSM1720 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Siyah Onix Taşı Ağırlık: 15,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Oniks Taşı



Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.



Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.



Oniks Taşı Özellikleri



Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.



Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.

El İşi Yüzükler

El İşi Yüzükler, erkek takı ve aksesuarlar kategorisinde en çok ilgi gören ürünlerin başında geliyor. Her birinin özel tasarım olması ve tamamen el işçiliği ile üretilmesi erkekler tarafından bu kategorideki ürünlerin tercih edilmesinin en önemli nedenlerindendir. Erkeklere alınabilecek en şık ve en özel hediyeler arasında yer alan bu modellere hemen göz atabilirsiniz.

El işçiliği ile işinin ehli olan ustalarımız tarafından özenle üretilen modeller arasında farklı renklerde doğal taşlar ve özel tasarımlar ile üretilmiş onlarca model bulunuyor. Her erkeğin tarzına ve zevkine hitap eden bu modeller, ayrıca erkeklerin her kombini ile kolaylıkla uyum sağlayabilen ve bütünlük kuran modellerdir.



El İşi Yüzük Modelleri

Erkek müşterilerimiz için özel olarak tasarlanarak el işçiliği ile üretilen el işi yüzükler; opal taşı, ay taşı,, akik taşı, onix taşı, firuze taşı ve fosfor taşı gibi doğal ve faydalı taşlar kullanılarak üretilmiştir. Modellerin renkleri tamamen doğal taşların renkleri ile verilmiş doğal renklerdir. 925 ayar gümüşten üretilen modellerde renklendirmek için kimyasal madde kullanılmamıştır.

Modeller arasında Allah yazılı, kalem işi, ay yıldız tasarımlı, isme özel Osmanlı tuğralı gibi farklı tasarımlar yer alıyor. Sizler de hemen kategoriye göz atarak sizin ya da sevdiklerinizin tarzını en iyi anlatan modelleri hemen bularak satın alabilirsiniz. Parmak ölçünüz için kategorinin yüzük ölçü tablosundan faydalanabilirsiniz.

