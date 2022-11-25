Stok Kodu: OSM1633 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Siyah Onix Taşı Ağırlık: 12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Oniks taşı, yer altından çıkarılan bir mineraldir. Siyah renkli olmasıyla bilinir, ancak bazen beyaz, kahverengi, gri, mavi ve kırmızı gibi diğer renklerde de bulunabilir. Bu taşın kökeni, Latincede "tırnak" anlamına gelen "onyx" kelimesinden gelir. Oniks taşı, insanlık tarihi boyunca çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Bu makalede, oniks taşının tarihçesi, özellikleri ve faydaları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.



Tarihçesi Oniks taşı, Antik Mısır, Roma ve Yunanistan'da yaygın olarak kullanılmıştır. Antik Mısır'da, oniks taşı güçlü bir koruyucu olarak kabul edilirdi ve ölülerin yanına konurdu. Yunanistan'da, oniks taşı heykellerin ve süs eşyalarının yapımında kullanılırdı. Roma İmparatorluğu'nda ise, oniks taşı Roma askerleri tarafından korunmak ve cesaret vermek için kullanılırdı.



Özellikleri Oniks taşı, kalsedon ve kuvars gibi mineral karışımlarından oluşur. Bu taşın sertliği 6.5-7 arasındadır ve genellikle çizilmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Oniks taşı, genellikle yüksek parlaklık seviyesine sahiptir ve düz bir yüzeyi vardır. Siyah oniks taşı, en yaygın ve popüler olanıdır, ancak diğer renklerdeki oniks taşları da oldukça güzeldir.



Faydaları Oniks taşı, fiziksel ve duygusal sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. İşte oniks taşının faydalarından bazıları:



Stresi azaltır: Oniks taşı, stresi azaltmada yardımcı olabilecek bir taştır. Bu taş, sakinleştirici etkisi ile bilinir ve zihninizi rahatlatır.



Zihni netleştirir: Oniks taşı, zihni netleştirmede yardımcı olabilir ve düşünme kapasitenizi artırabilir. Bu taş, zihinsel açıdan daha net düşünebilmenize yardımcı olabilir.



Ruhsal dengeyi sağlar: Oniks taşı, ruhsal dengeyi sağlama konusunda yardımcı olabilir. Bu taş, negatif enerjileri absorbe eder ve duygusal dengenizi korumanıza yardımcı olur.



Odaklanmaya yardımcı olur: Oniks taşı, odaklanma yeteneğinizi artırabilir. Bu taş, özellikle yoğun çalışma saatlerinde dikkat dağıtıcı etkileri azaltabilir.

