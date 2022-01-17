Stok Kodu: DUA442 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 38 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 13,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi, Fatiha, Celcelutiye Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.







Celcelutiye Duası



Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.



Celcelutiye Duası Nedir?



Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.



Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.



Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?



Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.



Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.

Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.

Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.

Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.

Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.

Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?



Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.



Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.

Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.

Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.

Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.

Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.

Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.





Fatiha Suresi



Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.







İster eş ister çocuk tüm ailevi ve günlük sıkıntılarınızın çözülmesini isterseniz yapmanız gereken Fatiha suresini dikkatlice ve içten okumak çok bereketlidir.



*Fatiha suresi, mikrop, hastalık, haset ve nefret gibi tüm manevi belaları defeder .



- Evlerinizi Fatiha suresi okuyarak nurlandırın.



- Yataklarınızda Fatiha suresi okuyun.



- Su içerken Fatiha suresi okuyun.



- Fatiha suresi fiil ve davranışlarınızı zabteder ve sözlerinizi düzene koyar.



- Haset, kibir, ucub ve gurur gibi hastalıklarınıza şifa olur.



- Sinir gibi negatif tüm davranışlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

