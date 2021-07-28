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|Stok Kodu:
|OSM1146
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yakut Taşı
|Ağırlık:
|14 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
10 Yıllık Tecrübe ile Yaptığımız Ürünler Referansımızdır!
YAKUT
Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.
Yakut Genel Özellikleri
Sertliği : 9
Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1
Kimyasal Grubu : Oksitler
Bağlı Olduğu Grup : Korund
Diğer Grup Üyeleri : Safir
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak
Rengi : Kan Kırmızısı
Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA