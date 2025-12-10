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İsmi Azam Cetveli El Yazması Vefkli Akik Yüzük

Ürün Kodu : DUA803
Öne Çıkan Bilgiler
İsmi Âzam Cetveli El Yazması Akik Yüzük, korunma, ferahlık ve manevi güç arayanlar için özel olarak hazırlanan bir yüzüktür. El emeği ile yazılan İsmi Âzam duası ve doğal akik taşının enerjisi birleşerek nazara, sıkıntılara ve olumsuzluklara karşı güçlü bir manevi destek sunar.
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Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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3.511,00 TL
Havale Fiyatı : 3.335,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA803
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*15 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 11,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: İsmi Azam Cetveli
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
     
 

İsmi Âzam Cetveli El Yazması Akik Yüzük – Manevî Koruma ve Ferahlık Sembolü

El yazması olarak hazırlanmış İsmi Âzam cetveli, yüzyıllardır müminler tarafından Allah’a iltica etmenin en güçlü yollarından biri kabul edilir. İsmi Âzam’ın içinde bulunan ilahî sırlara yönelik duaların, özellikle zor işleri kolaylaştırma, gönül sıkıntılarını giderme, kalbi güçlendirme ve kulun niyetine göre hayırlı kapıları açma yönünde büyük faziletleri olduğuna inanılır.

Bu mübarek dua cetvelinin akik taşının üzerine el işçiliği ile işlenmesi ise hem duanın kudsiyetini hem de taşın doğal enerjisini bir araya getirir. Akik taşı; yüzyıllardır kötülüklerden korunma, negatif enerjiyi uzaklaştırma, kararlılık, bereket ve ruhsal denge için kullanılan en güçlü doğal taşlardan biridir. Özellikle yüzük olarak takıldığında kişinin enerjisi ile temas ederek kalbe şifa, nefse sükûnet ve zihne netlik verdiği söylenir.

El yazması İsmi Âzam cetveli taşıyan bu özel akik yüzük; taşıyan kişi için nazardan korunmaya, işlerinin hayırlı şekilde ilerlemesine, kalp huzurunun artmasına, sıkıntıların hafiflemesine vesile olabilecek manevi bir hatıra niteliğindedir. Hem sanat değeri hem de manevi yönüyle benzersiz bir eserdir.

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