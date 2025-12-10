Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

⭐ İsmi Âzam Cetveli El Yazması Akik Yüzük – Manevî Koruma ve Ferahlık Sembolü

El yazması olarak hazırlanmış İsmi Âzam cetveli, yüzyıllardır müminler tarafından Allah’a iltica etmenin en güçlü yollarından biri kabul edilir. İsmi Âzam’ın içinde bulunan ilahî sırlara yönelik duaların, özellikle zor işleri kolaylaştırma, gönül sıkıntılarını giderme, kalbi güçlendirme ve kulun niyetine göre hayırlı kapıları açma yönünde büyük faziletleri olduğuna inanılır.

Bu mübarek dua cetvelinin akik taşının üzerine el işçiliği ile işlenmesi ise hem duanın kudsiyetini hem de taşın doğal enerjisini bir araya getirir. Akik taşı; yüzyıllardır kötülüklerden korunma, negatif enerjiyi uzaklaştırma, kararlılık, bereket ve ruhsal denge için kullanılan en güçlü doğal taşlardan biridir. Özellikle yüzük olarak takıldığında kişinin enerjisi ile temas ederek kalbe şifa, nefse sükûnet ve zihne netlik verdiği söylenir.

El yazması İsmi Âzam cetveli taşıyan bu özel akik yüzük; taşıyan kişi için nazardan korunmaya, işlerinin hayırlı şekilde ilerlemesine, kalp huzurunun artmasına, sıkıntıların hafiflemesine vesile olabilecek manevi bir hatıra niteliğindedir. Hem sanat değeri hem de manevi yönüyle benzersiz bir eserdir.