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|Stok Kodu:
|OSM1818
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Mavi Akik Taşı
|Ağırlık:
|14,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Mavi akik taşının dinginleştirici enerjisi ile 925 ayar gümüşün şıklığını bir araya getiren bu özel yüzük, stilinize zarafet katarken enerjinizi dengelemenize yardımcı olur. Tamamen el işçiliğiyle üretilen bu yüzük, günlük kullanım ve özel günler için benzersiz bir tercih sunar.
Doğal Mavi Akik Taşı:
Doğadan gelen mavi akik taşı, huzur ve dengeyi simgeler. Özel kesimi ve doğal parlaklığıyla göz alıcı bir tasarım sunar.
925 Ayar Gümüş:
Saf gümüşten üretilmiş bu yüzük, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunar. Gümüşün parlak dokusu akik taşı ile mükemmel bir uyum yakalar.
El İşçiliğiyle Özgün Tasarım:
Her yüzük, ustalarımızın el işçiliğiyle büyük bir özenle hazırlanmıştır. Her detay, kalite ve estetiği bir araya getirir.
Şıklık ve Enerji Bir Arada:
Hem tarzınıza hem de ruhunuza hitap eden bu yüzük, akik taşının pozitif enerjisiyle sizi buluşturur.