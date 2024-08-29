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kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Mavi akik taşının dinginleştirici enerjisi ile 925 ayar gümüşün şıklığını bir araya getiren bu özel yüzük, stilinize zarafet katarken enerjinizi dengelemenize yardımcı olur. Tamamen el işçiliğiyle üretilen bu yüzük, günlük kullanım ve özel günler için benzersiz bir tercih sunar.

Doğal Mavi Akik Taşı:

Doğadan gelen mavi akik taşı, huzur ve dengeyi simgeler. Özel kesimi ve doğal parlaklığıyla göz alıcı bir tasarım sunar.

925 Ayar Gümüş:

Saf gümüşten üretilmiş bu yüzük, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunar. Gümüşün parlak dokusu akik taşı ile mükemmel bir uyum yakalar.

El İşçiliğiyle Özgün Tasarım:

Her yüzük, ustalarımızın el işçiliğiyle büyük bir özenle hazırlanmıştır. Her detay, kalite ve estetiği bir araya getirir.