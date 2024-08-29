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Yaprak Motif İşlemeli 925 Ayar Gümüş Mavi Akik Taşı Yüzük

Ürün Kodu : OSM1818
Öne Çıkan Bilgiler
"Mavi akik taşlı 925 ayar gümüş yüzük. El işçiliğiyle üretilen bu yüzük, şıklık ve doğal taşın enerjisini bir arada sunuyor. Hemen sipariş verin!"
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.119,00 TL
Havale Fiyatı : 2.963,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1818
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18*25 mm
Kullanılan TAŞ:Mavi Akik Taşı
Ağırlık:14,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Mavi Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Doğal Taşın Zarafeti

Mavi akik taşının dinginleştirici enerjisi ile 925 ayar gümüşün şıklığını bir araya getiren bu özel yüzük, stilinize zarafet katarken enerjinizi dengelemenize yardımcı olur. Tamamen el işçiliğiyle üretilen bu yüzük, günlük kullanım ve özel günler için benzersiz bir tercih sunar.

Ürün Özellikleri:

  • Doğal Mavi Akik Taşı:
    Doğadan gelen mavi akik taşı, huzur ve dengeyi simgeler. Özel kesimi ve doğal parlaklığıyla göz alıcı bir tasarım sunar.

  • 925 Ayar Gümüş:
    Saf gümüşten üretilmiş bu yüzük, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunar. Gümüşün parlak dokusu akik taşı ile mükemmel bir uyum yakalar.

  • El İşçiliğiyle Özgün Tasarım:
    Her yüzük, ustalarımızın el işçiliğiyle büyük bir özenle hazırlanmıştır. Her detay, kalite ve estetiği bir araya getirir.

  • Şıklık ve Enerji Bir Arada:
    Hem tarzınıza hem de ruhunuza hitap eden bu yüzük, akik taşının pozitif enerjisiyle sizi buluşturur.

Mavi Akik Taşının Faydaları:

  • Huzur ve sükunet sağlar.
  • Stresi azaltmaya yardımcı olur.
  • İletişimi güçlendirdiğine inanılır.
  • Pozitif enerjiyi artırır.

Kullanım Alanları:

  • Günlük kombinlerinizi tamamlamak için ideal bir aksesuardır.
  • Özel günlerde zarafetinizi ön plana çıkarır.
  • Şık ve anlamlı bir hediye seçeneği olarak tercih edilebilir.

Bakım Talimatları:

  • Gümüş yüzüğünüzü düzenli olarak gümüş temizleme beziyle silerek parlaklığını koruyun.
  • Kimyasal maddelerden ve suyla uzun süreli temaslardan kaçının.
  • Doğal taşın rengini ve dokusunu korumak için sert darbelere karşı koruyun.


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