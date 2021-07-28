Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Ehlibeyt Kimlere Denmektedir?



Ehl-i Beyt’in dini terim olarak manası ise Hz. Muhammed (S.A.V) aile fertlerinin tamamını ifade etmektedir.

Kısaca belirtmek gerekirse Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in ailesi ehl-i beyti oluşturmaktadır.

Ehl-i Beyt Soyu Kimlerden Oluşur?

Peygamber Efendimiz’in soyunun olduğu aileler ehl-i beytten oluşur.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde Ehl-i Beyt; Resûl-i Ekrem Efendimiz ve âilesi, Hz. Ali, Câfer, Akîl, Abbâs ve âileleridir.

Ehl-i Beyt Kimlerdir Kaç Kişiden Oluşur?

"Ehl-i Beyt kaç kişiden oluşur?" sorusu da en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Bu sorunun net bir cevabı yer almamaktadır ancak dini kitaplara ve alimlerin araştırmalarına göre 14 kişiden oluşmaktadır. Hz. Muhammed (S.A.V) ve soyundan gelen kişiler aşağıdaki gibidir;

Ehl-i Beyt Soyu ve İsimleri



Hz. Muhammed (Allah’ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)

Hz. Ali (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Fatıma (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Hasan (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Hüseyin (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Zeynelabidin (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Muhammed Bakir (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz Cafer Sadik (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Musa Kazim (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Ali Er-Rıza (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Muhammed Taki (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Ali Naki. (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Hasan Askeri (Allah’ın selâmı ona olsun)

Hz. Mehdi (Allah’ın selâmı ona olsun)

Ehl-i Beyti Anlatan Hadisler; Bu konuyla ilgili hiçbir şüphe bırakmayacak kesinlik arz eden bir çok hadis-i şerifler vardır.



Biz birkaç tanesinden bahsedeceğiz:



1. "Benim ehl-i beytim Nuh (as)'un gemisi gibidir. Kim binerse kurtulur,muhalefet ederse helak olur." (Hadis-i Şerif)



2. "Peygamber efendimize sorulmuş; Ya Resûlullah siz Ehl-i Beytinizden en çok kimi seviyorsunuz.? Cevaben; "Hasan ve Hüseyin'i çok seviyorum" buyurmuşlardır. (Hadis-i Şerif)



3- "Bir gün Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i dizlerinin üzerine oturttu. Ve şöyle buyurdu: Bunlar benim çocuklarımdır, kızımın çocuklarıdır. Allah'ım ben onları çok seviyorum, sende onları sev." diye dua buyurmuştur. (Hadis-i Şerif)



4- Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz; "Hasan ve Hüseyin Cennetteki gençlerin Seyyidleridir." diye buyurmuşlardır. (Hadis-i Şerif)



5- "Ehl-i Beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez" (Hadis-i Şerif)



6- "Benim Ehl-i Beytim benim bir parçamdır" (Hadis-i Şerif)



7- "Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize bakarken şöyle buyurmuştur: "Kim beni severse ve bu ikisini de severse (Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin) ve onların anne ve babalarında (Hz. Fatıma ve Hz. Ali yi) severse kıyamet gününde benimle beraber olur." (Şefaatime nail olur) (Hadis-i Şerif)



8- Allah'ın laneti, "Seyyid olduğu halde Seyyidliğini inkar eden, Seyyid olmadığı halde seyidim diyen kimsenin üzerine olsun." (Hadis-i Şerif)

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur. Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.

Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir. Gerçekleri fark etmeyi sağlar.

Gerçekleri fark etmeyi sağlar. Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.

Stres ve gerginliği ortadan kaldırır. Cesaretin artmasını sağlar.

Cesaretin artmasını sağlar. Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur. Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.

Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar. Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.

Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar. Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir. Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar. Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.

Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir. Özgüveni artırır.