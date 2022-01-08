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|Stok Kodu:
|OSM1376
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kedigözü Taşı
|Ağırlık:
|17 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Kuvars grubuna ait değerli bir taş olan Kedi Gözü Taşı, kristal yapısı ile dikkat çeker. Bazı insanlara göre uğur getirdiğine inanılan taşın aynı zamanda da şifalı olduğuna inanılır.
KediGözü Taşının Faydaları
Gözü kuvvetlendirir, göz hastalıklarında tedavicidir.
Baş bölgesindeki ağrıları geçirir
Sezgileri tetikler
Topraklama taşıdır
Negatif enerjiyi yok eder
Güven, mutluluk, huzur, iyi şans getirir