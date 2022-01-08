 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Zülfikar Özel Tasarım 925 Ayar Gümüş Kedigözü Taşı Yüzük

Ürün Kodu : OSM1376
Öne Çıkan Bilgiler
925 ayar gümüş kedigözü taşı yüzük. Mavi kedigözü taşı yüzük. Ücretsiz kargo. Kapıda ödeme. Havale EFT alımlarında %5 indirim ile Osmanlı Pazar'da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
3.506,00 TL
Havale Fiyatı : 3.330,70 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1376
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Kedigözü Taşı
Ağırlık:17 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Kuvars grubuna ait değerli bir taş olan Kedi Gözü Taşı, kristal yapısı ile dikkat çeker. Bazı insanlara göre uğur getirdiğine inanılan taşın aynı zamanda da şifalı olduğuna inanılır.


KediGözü Taşının Faydaları

Gözü kuvvetlendirir, göz hastalıklarında tedavicidir.
Baş bölgesindeki ağrıları geçirir
Sezgileri tetikler
Topraklama taşıdır
Negatif enerjiyi yok eder
Güven, mutluluk, huzur, iyi şans getirir

Ürün Etiketleri
925 ayar gümüş yüzük
erkek yüzük gümüş
erkek yüzük
gümüş yüzük erkek
doğal taşlı yüzükler
doğal taşlı yüzük
el işçiliği yüzükler
el işi yüzük
özel tasarım yüzük
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.