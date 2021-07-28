Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.

Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.

Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.