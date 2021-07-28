7 Ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur. Peki bu 7 ayetler hangileridir? 7 ayet okumanın fazileti, kaç kere okunmalı, 7 ayet Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir?

Hadisi şerifte nakledildiğine göre: "Bir mü'min, abdestli olarak ve inanarak bu 7 ayeti okumaya devam ederse, gökten dünyaya Uhut dağı büyüklüğünde azap ve belalar yağsa, bu ayetleri okuyan kimseye hiçbir zarar isabet etmez ve bütün belaları üzerinden kovar." 7 Ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur. Peki bu 7 ayetler hangileridir? 7 ayet okumanın fazileti, kaç kere okunmalı, 7 ayet Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir?

7 AYET OKUMANIN FAZİLETİ

Kur'an'da 7 Ayet-i Kerîme vardır ve bunların bir takım sırları ve hikmetleri bulunmaktadır. Bilinen bazı sırları ve hikmetleri şöyledir:

Bir mü'min bunları abdestli olarak yazıp üzerinde taşırsa, bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.

Bu ayetleri taşıyan kimseyi her gören sever, onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.

Üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.

Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.

İmam Şehabettin'in "FEVAİD" adlı eserinde Kâ'bü'l-Ahbar (r.a) dan naklettiği bir rivayete göre şöyle demiştir:

"Bu ayetleri okuduğum zaman gökyüzü yere inse ve yerle gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zarar olur diye hiç endişe duymam. Yüce Allah bana, bu ayetler sebebiyle bir çıkış yolu gösterip beni kurtarır."

Yine Ka'bü'l-Ahbar (r.a.) diyor ki: "Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun." (Mecmeatü'l-Ahzab)

İmam Şehabettin, Hz. Ali (r.a) den yaptığı bir rivayet şöyledir: "Her kim bu ayetleri sabah ve akşam okumaya devam ederse Allah o kimseyi zamanın hilelerinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan korur ve kendini himayesi altına alır"

Bu ayetleri okuyan ve iyi bir saatte yazıp üzerinde taşıyan, kendini akla hayale gelen ve gelmeyen bin türlü fitne fesat ve belalara karşı bir kale içerisine girmiş gibi, koruma altına alır. Bu ayetler inananlar için bir zırhtır.

7 AYET KAÇ KERE OKUNMALI?

7 ayet abdestli olarak 3 kere okunmalı.

7 AYET HANGİLERİDİR?

Tevbe Sûresinin 51. âyeti

Yûnus Sûresinin 107. âyeti

Hûd Sûresinin 6. âyeti

Hûd Sûresinin 56.âyeti

Ankebût Sûresinin 60. âyeti

Fâtır Sûresinin 2. âyeti

Zümer Sûresinin 38. âyeti

7 AYET ARAPÇA, TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

1 – Tevbe Suresi 51. Ayet

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu'minûn(mu'minûne).

De ki: "Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâ'mızdır." Ve artık mü'minler, Allah'a tevekkül etsinler.

2 – Yûnus Suresi 107. Ayet

Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O'ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O'nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

3 – Hûd Suresi 6. Ayet

Ve mâ min dâbbetin fîl ardı illâ alâllâhi rızkuhâ ve ya'lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ, kullun fî kitâbin mubîn(mubînin).

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı)dır.

4 – Hûd Suresi 56. Ayet

İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

"İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir."

5 – Ankebût Suresi 60. Ayet

Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu).

Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

6 – Fâtır Suresi 2. Ayet

Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba'dihî, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

7 – Zümer Suresi 38. Ayet