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|Stok Kodu:
|DUA277
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|7 ayetler
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Özel Olarak Taşın üzerine kazıma olarak el işçiliği ile hazırlanır.
|Dipnot:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
7 Ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur. Peki bu 7 ayetler hangileridir? 7 ayet okumanın fazileti, kaç kere okunmalı, 7 ayet Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir?
Hadisi şerifte nakledildiğine göre: "Bir mü'min, abdestli olarak ve inanarak bu 7 ayeti okumaya devam ederse, gökten dünyaya Uhut dağı büyüklüğünde azap ve belalar yağsa, bu ayetleri okuyan kimseye hiçbir zarar isabet etmez ve bütün belaları üzerinden kovar." 7 Ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur. Peki bu 7 ayetler hangileridir? 7 ayet okumanın fazileti, kaç kere okunmalı, 7 ayet Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir?
Kur'an'da 7 Ayet-i Kerîme vardır ve bunların bir takım sırları ve hikmetleri bulunmaktadır. Bilinen bazı sırları ve hikmetleri şöyledir:
Bir mü'min bunları abdestli olarak yazıp üzerinde taşırsa, bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.
Bu ayetleri taşıyan kimseyi her gören sever, onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.
Üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.
Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.
İmam Şehabettin'in "FEVAİD" adlı eserinde Kâ'bü'l-Ahbar (r.a) dan naklettiği bir rivayete göre şöyle demiştir:
"Bu ayetleri okuduğum zaman gökyüzü yere inse ve yerle gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zarar olur diye hiç endişe duymam. Yüce Allah bana, bu ayetler sebebiyle bir çıkış yolu gösterip beni kurtarır."
Yine Ka'bü'l-Ahbar (r.a.) diyor ki: "Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun." (Mecmeatü'l-Ahzab)
İmam Şehabettin, Hz. Ali (r.a) den yaptığı bir rivayet şöyledir: "Her kim bu ayetleri sabah ve akşam okumaya devam ederse Allah o kimseyi zamanın hilelerinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan korur ve kendini himayesi altına alır"
Bu ayetleri okuyan ve iyi bir saatte yazıp üzerinde taşıyan, kendini akla hayale gelen ve gelmeyen bin türlü fitne fesat ve belalara karşı bir kale içerisine girmiş gibi, koruma altına alır. Bu ayetler inananlar için bir zırhtır.
7 ayet abdestli olarak 3 kere okunmalı.
Tevbe Sûresinin 51. âyeti
Yûnus Sûresinin 107. âyeti
Hûd Sûresinin 6. âyeti
Hûd Sûresinin 56.âyeti
Ankebût Sûresinin 60. âyeti
Fâtır Sûresinin 2. âyeti
Zümer Sûresinin 38. âyeti7 AYET ARAPÇA, TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
1 – Tevbe Suresi 51. Ayet
2 – Yûnus Suresi 107. Ayet
3 – Hûd Suresi 6. Ayet
4 – Hûd Suresi 56. Ayet
5 – Ankebût Suresi 60. Ayet
6 – Fâtır Suresi 2. Ayet
7 – Zümer Suresi 38. Ayet
AKİK
3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.
Akik Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı
Sertliği : 6,5 - 7
Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.
Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.
Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks
Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.
Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.
Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova
Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.
Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.
Mavi Dantel akik;
Dantel akik;
Dendirite Akik;
Diğer akiklere benzerliğinden dolayı akik olarak kabul görmüştür.
Göz Akik;
Yangın Akik;
Yılan Akik;
Ağaç Akik;
Salyangoz Akik;
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA