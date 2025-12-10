Elde Kazıma İsmi Azam Yazılı Siyah Oniks Taşı El İşçiliği Gümüş Yüzük

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Elde Kazıma İsm-i Âzam Yazılı Siyah Oniks Taşı El İşçiliği Gümüş Yüzük, hem derin bir maneviyatı hem de ustalıklı el işçiliğini üzerinde taşıyan özel bir eserdir. Yüzüğün merkezinde yer alan siyah oniks taşı, tarih boyunca koruyucu enerjisi ve güçlü titreşimleriyle bilinen bir taş olarak kabul edilmiştir. Bu taşın üzerine ince bir sabırla kazınmış olan İsm-i Âzam yazısı, yüzüğü sadece bir takı olmaktan çıkarıp ruhani bir emanet hâline getirir.

Siyah Oniks Taşının Faydaları

Siyah oniks, kadim kültürlerde “güç ve sebat taşı” olarak anılır. Kişinin ruhsal ve zihinsel dünyasında derin etkiler oluşturduğuna inanılır.

Bu taşın öne çıkan faydaları şöyledir:

Negatif enerjiyi süzerek kişiyi manevi ve psikolojik zararlardan koruduğu düşünülür.

Zihni berraklaştırarak odaklanmayı artırır , kararsızlığı azaltır.

Stres, kaygı ve iç sıkıntı üzerinde dengeleyici bir enerjiye sahiptir.

Sahibini güçlü kılan, özgüven ve kararlılık veren bir titreşim taşıdığına inanılır.

Eski ulemaya göre oniks, “sükûnet veren taş” olarak bilinir ve duygusal dalgalanmaları yatıştırır.

Topraklama etkisi sayesinde kişinin ruhunu merkezde tutar, iç huzuru destekler.

Bu güçlü taş yüzüğün kalbinde yer alarak hem korunma hem de denge arayanlar için etkili bir manevi destek sunar.

İsm-i Âzam Yazısının Faziletleri

Yüzüğün üzerinde ustalıkla kazınmış olan İsm-i Âzam, İslam geleneğinde en yüce isim olarak kabul edilir. Birçok âlime göre İsm-i Âzam, duanın kabulüne vesile olan, kul ile Rabbi arasında güçlü bir bağ oluşturan mübarek bir sırdır.

İsm-i Âzam’ın rivayet edilen faziletlerinden bazıları:

Duanın kabulünü hızlandırdığı , kulluğun derinliğini artırdığı söylenir.

Kalbe teskinlik vererek huzur, güven ve manevi sükûnet sağlar.

Korku, vesvese ve görünmeyen zararlardan korunma niyetiyle taşınır.

Kişinin manevi kapıları aralayan, iç âlemde nur ve ferahlık veren bir isim olduğu kabul edilir.

Zor zamanlarda güç, sebat ve teslimiyet hissi verdiğine inanılır.

Bu kutsal ismin siyah oniksin üzerine el emeğiyle işlenmiş olması, yüzüğe sadece bir estetik değil; aynı zamanda derin bir manevi tecelli kazandırır.

El İşçiliğinin Değeri

Gümüş yüzüğün tüm detayları usta eller tarafından şekillendirilmiştir. Yüzüğün çevresindeki bezemeler, taşın yuvası ve yazının işlenişi tamamen el emeğiyle yapılmıştır. Her parça kendi ruhunu taşıdığı için yüzük adeta tek ve benzersiz bir sanat eseri niteliğindedir.

Siyah oniks ile gümüşün uyumu, yüzüğe hem klasik hem de mistik bir hava verir. Gündelik hayatta, özel günlerde veya manevi çalışmalar sırasında taşınabilir. Aynı zamanda anlamlı bir hediye arayanlar için oldukça özel bir seçenektir.